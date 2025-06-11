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球員讚主場館初體驗 奠勝前鋒：感覺絕佳 葉鴻輝：草地優質 關天幕聚打氣聲

【明報專訊】港足昨晚收穫今屆亞洲盃外圍賽首勝，致勝功臣史提芬彭利拿形容成為英雄感覺絕佳，「當球迷不斷聲嘶力竭的打氣，你們能想像在他們面前贏波是多麼美妙」。港足隊長、門將葉鴻輝則讚啟德主場館設施及草地質素很好，而天幕關閉的好處是能凝聚打氣聲，「感覺前所未有」。

37歲巴西裔前鋒史提芬彭利拿2023年入籍，昨仗是他第16次代表港足上陣，並在下半場補時階段射入奠勝12碼，亦是他首個國際賽入球。「肥彭」自韋斯活出任主帥後受重用，惟因表現問題飽受球迷質疑，他昨日賽後稱一直專注做好自身，「我不必向所有人證明自己」。

肥彭採用「小跳步」方式主射12碼，皮球最終擦柱彈入，他事後自言有「百分百命中」的自信，「我試着承受壓力，等待對方門將緊張起來。當我採取這種射法時，我有百分百信心能入網，因為我在這方面訓練有素。起腳時皮球走向與預計有些偏差，即使中柱也是正常」。

同樣備受質疑的前鋒米高此戰博得該球12碼，賽後他亦顯得心花怒放，「若能幫助球隊贏波，我願意捨身一博」。他又對啟德主場館初體驗讚不絕口，認為比去年在卡塔爾出戰亞洲盃的場地更優勝，「啟德場地與球迷距離更近，他們90分鐘全程吶喊，這讓人瘋狂，我經歷了人生的難忘時刻」。

「氣氛好到隊友提場也聽不到」

後衛茹子楠亦謂啟德初戰氣氛難以形容，認同球迷聲威讓港足場上更添氣勢，「感覺背後很多人支持我們，攻力都增添10倍。自己地方一片紅海，這是一直夢寐以求的事，今晚我們做到了」。他亦希望港足日後能繼續在啟德舉行主場賽事，「很多人都想來這場地，希望之後繼續『爆場』，這裏氣氛好到隊友提場也聽不到」。

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