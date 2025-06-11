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紅海吶喊 港足啟德首戰告捷 4.2萬人入場創紀錄 主帥：證眾志成城力量

【明報專訊】中國香港足球代表隊昨晚首度在啟德主場館作賽，於亞洲盃外圍賽第3圈C組次仗迎戰印度隊，42,570名觀眾寫下本港足球賽事入場人數紀錄；「紅海」助威下，港足戰至補時憑史提芬彭利拿射入12碼，以1：0絕殺印度隊，旗開得勝。近期與球迷關係緊張的港足主教練韋斯活賽後表示，此仗證明眾志成城的力量，觀眾吶喊聲提升球員鬥志。後衛茹子楠說，「自己地方一片紅海，這是一直夢寐以求的事」，希望之後繼續「爆場」。

港足首次在可容納約5萬人的啟德體育園主場館迎敵，香港足總賽前一日宣布門票售罄。自2022年以來，港足有3場主場國際賽入場人數過萬，最多一次為2023年6月香港大球場友賽0：1不敵泰國隊，共有13,434名觀眾；2009年10月南華在亞協盃4強次回合對科威特競技，有37,459人入場「掛紅旗」，為表演賽以外香港足球歷來最多人入場賽事。至於上月底完成的2024/25賽季港超聯賽，非官方數據顯示每場平均685人入場。

買波衫排長龍 「好像開派對」

昨日中午大批球迷已到啟德零售館指定專門店求購港足主場球衣，現場店員稱有近400名球迷排隊。賽前4小時，不少球迷已到場排隊等候安檢入場，然後紛紛到中央廣場的紀念品攤位購買球員卡等新產品，場外的巨型港足球衣氣球亦成「打卡」熱點。排頭位入場的陳先生稱關注港足4年，帶同妻兒感受到現場氣氛熾烈，「希望做到像日職或英超那樣，而且大家都講廣東話，好像在開派對」。

打氣震耳欲聾 補時12碼絕殺印度

世界排名153位的港足最近兩場國際賽皆悶和0：0，昨仗正選陣容起用中場李小恆、陳俊樂和前鋒洛迪古斯。賽前奏國歌後，北看台的港足打氣區隨即展開一幅香港足總安排印上「港隊勁揪」的紅龍巨畫（Tifo）。震耳欲聾的打氣聲成為場上港足球員後盾，除了「We are Hong Kong」等招牌口號，當客軍搶攻以至黎巴嫩籍球證出現不利港足判決時，球迷的噓聲覆蓋全場。

兩軍此仗表現旗鼓相當，港足後衛鐘樂安35分鐘後場失誤幾乎鑄成大錯，猶幸印度隊高拿高截球快攻下，接應的古路尼恩撞射斜出失機。另一守將周緣德41分鐘幾乎射破印度大門，但皮球越過門將基夫後，被後衛拉爾解圍，雙方半場互交白卷。換邊後港足38歲老將費蘭度於65分鐘離門30碼冷箭僅被基夫托出底線。港足尾段調入前鋒米高及史提芬彭利拿等人求變，米高在補時1分鐘被基夫撞跌博得12碼，由史提芬彭利拿主射擦柱入網，港足一球絕殺印度隊。同組的新加坡隊昨晚作客2：1挫孟加拉隊，與港足同樣1勝1和得4分，新加坡藉較佳得失球暫排榜首。

主帥：為球員驕傲 港將盼續「爆場」

港足主帥韋斯活近期陷入選人及言論爭議，球迷反應兩極。韋斯活在賽後記者會重申，他不在乎個人評價，只關注為球員搭建舞台爭取成功，「我始終如一，作為球迷，誰不愛勝利？」他稱擊敗同組世界排名最高的印度隊（第127位）後，情緒更多是釋懷，為球員驕傲，「我們從5月底集訓備戰至今凝聚了團隊精神，此仗有超過4.2萬名觀眾，這證明眾志成城的力量，短短8個月內我們成績脫胎換骨，這場勝仗是應得的回報，若最終打和全隊會很失望。球員因觀眾吶喊聲提升鬥志，由我剛接手時僅4000多名觀眾，到對關島隊約8300人，再到今仗，香港足球正在提升。賽後45分鐘仍有球迷不願離去，這正是足球的意義」。

港足緊接下月8至15日到韓國龍仁市出戰東亞盃決賽周，之後兩場亞洲盃主場外圍賽為10月14日及11月18日，分別迎戰孟加拉及新加坡隊。

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