貿發局新主席 馬時亨研北都建會展設施

檢視海外辦事處佈局資源

馬時亨本月接替林建岳出任貿發局主席，昨與貿發局總裁方舜文出席傳媒茶敘。馬時亨指本港會展場地不足，以內地和印度為例稱當地展覽場地較香港更大，認為需要迎戰，倡探討在北都興建會展場地，維持競爭力。方舜文稱，要思考第三個會展中心與灣仔會展及亞博館的分工，達至優勢互補。

貿發局現設51個海外辦事處，其中13個位於內地、15個位於歐美，東南亞及中東分別有7個和3個，其餘在非洲、拉丁美洲等地。馬時亨稱將檢視海外辦事處佈局、資源和人手分配，因應地緣政治考慮增設辦事處和增加資源。被問會否在「一帶一路」和拉丁美洲等新興市場增設辦事處，他說尚在研究。

馬時亨並提出在貿發局旗艦活動「亞洲金融論壇」加入產業元素，以及用「機會主義」心態隨全球趨勢舉辦展覽活動；繼續支援中小企數碼化及開拓新興市場。

談關稅戰 信商界可轉危為機

就中美關稅戰，馬時亨認為營商環境充滿不確定，但商界見慣風浪，有信心今次同樣可以轉危為機。中美經貿磋商機制昨舉行首次會議，馬希望談判有突破，冀中美雙方增加交流，特朗普倘訪華，能改變華府對中國的態度，但指因為特朗普的性格，「變和不穩定的因素，永遠都在」。

方舜文則表示，由於中美暫停「對等關稅」90天，不少廠商把握時間「出貨」，相信本港第二季出口貿易表現不會有大問題。

認同需與歐美溝通 暫未擬外訪

馬時亨去年建議商界和民間到歐美解說香港實况，包括貿發局可組團外訪，爭取歐美資金重返香港。被問到上任貿發局主席後有何相關工作，他說貿發局的任務是「做生意」，認同需與歐美溝通，但承認政治環境有影響。他表示貿發局未來一兩個月未有外訪計劃，強調外訪地點要視乎市場需求，而非按個人喜好而定。

方舜文則說貿發局是「做實事」，只要當地有商機就會出訪，早前曾組織業界到訪美國，也一直邀請外商來港了解現况。「很多（外商）說比想像中好很多，他們覺得做到生意，通過他們的口，再傳給其他企業，成效大很多。」