北京街風光將不再 場主意外黯然離場

開枝散葉廿載 每月殺數動輒過億

最新的發展離不開與政府擬推動博企發展非博彩生意、進一步推動經濟多元、免一業獨大有關。衛星場的經營一直由博企話事，政府沒清晰的法律規管，當局就趁賭牌幾年前要續牌時一併要求博企把衛星場納入規管。但昨天消息的震撼程度仍令有意繼續經營的衛星場主及職工大感意外。

衛星場的概念是由澳博前身澳門旅遊娛樂公司早年推動，20年前澳門政府批出賭牌後，衛星場進一步開枝散葉，當年就連剛取得賭牌的銀河娛樂，也趕在星際酒店及路氹銀河娛樂開業前，先發展衛星場華都娛樂場，並搶在2005年7月開業。發展至今，個別衛星場如位於澳門半島的置地廣場娛樂場及匯彩控股管理的金碧匯彩娛樂場，每月中場殺數（淨贏收入）動輒過億元，經營成績可媲美個別博企的旗艦賭場。

場主原盼藉佳績商續牌

據當地消息稱，有多間衛星場主原先擬在昨天與澳博開會，不少業界以為個別衛星場可藉良好成績爭取博企垂青，討論續牌事宜，結果令衛星場主大感意外。據稱個別衛星場負責人原擬在會後和傳媒交代往後安排，最後亦一併取消，改為從側門離開。

至於澳博其中兩個衛星場凱旋門及十六浦，因所屬業主跟澳博或其負責人有關，而獲澳博決定保留下來。個別經營衛星場的龍頭上市公司如匯彩控股、英皇娛樂酒店及勵駿的收入，有66.2%、77.06%及55.35%與衛星場業務有關，需與附近160個產業相關商戶一同面對轉型。澳門政府擬協助商戶引進IP活動、搞市集、將區內美化，並助商戶提升數碼化等，以便業界轉型。但無論如何，衛星場業界面對的陣痛，無奈先由博彩業界職工先行承受。

明報記者