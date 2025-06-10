澳門9「衛星賭場」告終 涉5600員工 政府促博企妥善安置 澳博擬購回餘兩個自營

3年過渡期至年底

允轉管理公司模式營運

人口約69萬的澳門現有6個賭場持牌人，「衛星場」是指一直獲持牌人授權經營的賭場，它們的經營商本身沒有賭牌。澳門行政法務司司長張永春昨日表示，由於3間博企有決定，因此開記者會交代詳情，強調有關決定為商業決定，重申博企及有關方面要妥善安置員工。張稱根據法例，過渡期後只接受衛星場轉管理公司模式營運，管理公司不准分成、按經營收取表現費及管理費，只能收取清潔費及保安等費用等；衛星場一旦結束不准重開；仍在營運的3間摩卡角子機場則要以管理公司營運；衛星場提早結束與否屬商業決定。

佔銀行借貸不足1% 料無風險

博彩監察協調局局長吳惠嫻稱，現時11間衛星場涉及約480張賭枱及270部角子機。經濟財政司司長戴建業補充，衛星場只佔2024年度賭場收入單位數字百分比，約佔澳門銀行業總借貸不足1%，該等借貸多有物業抵押品，料無系統性的風險。戴稱衛星場共聘本地員工5600人，當中持牌博企旗下的公司及衛星場主各聘近4800人及800人，另僱用外勞約400人；至於結束的摩卡角子機場本地及外勞分別有300人及50人；圍繞衛星場附近的320個商戶聘用800人，一半商戶約160戶生意及400名僱員與衛星場的當押及售賣珠寶、手機及煙酒等有關，另一半商戶及僱員從事民生相關行業。

戴建業說，勞工事務局已派員到衛星場，參與博彩承批公司及衛星場場主的人力資源部員工會議。勞工事務局局長陳元童稱，政府先前成立「促進就業協調工作組」，並收集300個職位空缺，涉及行業包括建築業及銀行業，工種涉及建築、文職及其他前線服務。

新濠先公布 匯彩控股急挫停牌

新濠國際（0200）昨天中午率先公布，引述旗下新濠博亞稱將於今年底結束氹仔的衛星場駿龍娛樂場及3間角子機場，只保留3間摩卡角子機場營運。市場立即預期其他衛星場都會停辦，本身經營澳博旗下衛星場的匯彩控股（1180）午後股價大跌逾47%後停牌。該公司晚上公布今年底確認結束金碧匯彩衛星場，該場業務於2024年度錄得收入7.18億港元，佔公司總收入66.2%，料此後收入及溢利大減，股份今早復牌。澳博則公布，擬購入兩個衛星場凱旋門及十六浦娛樂場直接營運。

勵駿：可更專注非博彩業務

另外，經營澳博其中一間衛星場的英皇娛樂酒店（0296）發公告稱，已收到澳博旗下澳娛綜合的通知決定於屆滿日期後不再在英皇娛樂酒店營運博彩區，集團正積極尋找任何合適商機。

實德環球（0487）表示，了解到澳博有意收購十六浦娛樂場的所在物業，十六浦娛樂場的物業為澳博及實德持股51%及49%的聯營公司持有，至昨日未收到澳博的建議收購，亦未商談任何詳細條款。勵駿（1680）則稱，澳娛綜合將不再對衛星場勵宮娛樂場續期，料終止服務協議，集團可更專注非博彩業務及預期會有增長。

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