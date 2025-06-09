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網約車合法後 深圳飽和 星洲新南威爾士的士業萎縮

【明報專訊】Uber提及的深圳、新加坡及澳洲新南威爾士州，三地政府均未有為網約車平台、司機及車設數目上限，對網約車司機的要求亦大致與的士司機看齊。網約車合法化後，新加坡及新南威爾士州的士業偏向萎縮，的士數量或客量下跌兼少過網約車，惟深圳卻因網約車過多而出現市場飽和，網約車日均單量反而較的士少。

新州每程向平台收6元支援的士

澳洲新南威爾士州自2015年起合法化網約車並逐步規管，當地政府對網約車及的士服務供應平台要求一致，現時同須就每程向政府付1.2澳元（約6港元）「乘客服務費」，惟該筆款項只用作支援的士。現時該州有約6600多輛的士，網約車估計至少逾萬，去年當地政府發表調查報告，發現64%受訪者稱至少每月搭一次網約車，每月至少搭一次的士只有約五成人。

新加坡2020年起規管網約車，當地持的士司機牌照者可同時駕駛網約車，最終更多司機選擇從事網約車服務，去年有約5.9萬輛網約車，較2020年增約19%，的士量同期跌16%至約1.3萬輛。

深圳網約車日均接單少的士一半

深圳自2016年合法化網約車後，網約車數量急增，截至去年有約12.7萬輛，遠超傳統的士（巡遊出租車）的僅約2.2萬輛。惟同時網約車因市場飽和，日均訂單反而較可同時接街客及網約客之的士少一半，去年下半年網約車日均約12張訂單，同期的士日均可載客約25次。深圳市交通運輸局今年初發公告，提醒有意從事網約車的企業和人員評估收益，理性審慎做出投資及從業選擇。

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