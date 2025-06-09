的士牌價10年跌七成 業界籲政府考慮回購補償

本港的士牌屬永久制，1964年起政府以招標方式發牌，1994年停發市區及新界的士牌，2016年增發25個大嶼山的士牌後正式封頂，自此牌照量維持約1.8萬個，的士牌因而有價有市，一度出現炒賣。

澳洲新州每牌最多補償近100萬

各地以不同手法處理網約車對的士牌價影響。新南威爾士州2015年合法化網約車後，悉尼的士牌價由逾40萬澳元跌至2020年初約10萬澳元（約50.6萬港元），不少牌主要求政府回購，惟政府以牌主多年收租有豐厚回報、投資者應自行承擔風險為由拒絕，後於2023年禁的士牌在市場轉讓，改為開放予公眾申請，原牌主可就每個牌獲補償4萬至19.5萬澳元（約20.2萬至98.7萬港元）不等，悉尼牌主只可就6個牌獲賠。深圳2016年合法化網約車後，2021年亦改為無償批出的士牌，據報此前牌價一度達100萬元人民幣（約109萬港元）。

有「的士大王」之稱的的士車行車主協會永遠會長兼主席鄭克和說，明白投資者要承擔風險，但牌價跌因政府放任白牌車，政府有責任保障牌主損失。鄭認為若網約車合法後經營成本繼續低於的士，政府應考慮回購的士牌，價格要公道，應以當年投標價為基礎追加歷年通脹。

周國強：全數回購需720億 對政府「濕濕碎」

順安車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強估計如按歷年通脹計，大部分牌回購價達400萬元，意味全數回購1.8萬個牌需付720億元；周認為政府可成立基金處理，回購後出租亦有收益，形容相關成本對政府屬「濕濕碎」。小車主捍衛權益關注組發言人林智聰稱，不少的士牌仍在供款，部分牌主只求甩身止蝕，若政府回購料會有人接受，前提是價格合理，亦應容許牌主自由選擇退牌否。本報向運輸及物流局查詢會否回購的士牌，未有回應。