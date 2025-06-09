「規管可看齊的士」 Uber盼勿限牌數 倡港效澳洲每程網約車額外徵費 撥基金助的士業

明報記者 孫澤芳

運輸及物流局回覆本報查詢時，並無回應Uber的建議，惟重申正全速推進今年內訂定規管網約車平台立法建議，會敲定平台、車和司機三方面的牌證要求細節。

Uber於2014年進軍香港，在港累計逾500萬人次使用，單是過去一年已有逾250萬人次，當中逾100萬為旅客。Andrew Byrne稱，Uber歡迎本港規管網約車，亦明白的士業界關注，故同意接受規管與的士公平競爭，網約平台及網約車司機應領牌，網約車亦應定期驗車及買保險。安全上的規管可探討與的士看齊，例如規定網約車司機同須受訓考牌等，但考核隨科技進步亦須調整，「手機已有GPS及實時交通資訊，應重新檢視何謂合理的考核」。

倡網約車量由市場調節 否則收費勢增

他認為，規管另一重點是網約車數量不應設限，容許隨市場供求靈活調節，否則召車時間及收費均會增加，「目前六成司機每周上線少於20小時，因不夠司機，已有兩成訂單無法配對，設限將令問題惡化」。他推算，Uber Taxi及私家車僅佔本港路面3.5%車流量，相信不設限不會導致塞車。

有建議要求網約車司機按收入比例繳稅以控制數量，Byrne不贊成，指成為網約車司機的門檻及成本不宜過高，因不少司機只為掙外快，外地大多只要求司機付小量牌費，舉例新加坡牌費約240港元屬合理。

不限量公平否？ 稱「做大個餅」同利的士

現時本港的士限約1.8萬輛，被問到若網約車數量不設限是否公平，Byrne說，Uber是協助擴大市場對「點對點」服務的需求，「做大個餅」對的士亦有利，司機可接觸更多客源；他提到美國三藩市有研究，的士司機同時做網約及街客，收入較只接街客多兩成，認為的士可載街客仍具效率，相信網約車只屬補充運力角色，「市民不會特別選擇搭的士或網約車，只會考慮哪款車最快到」。

他強調會確保Uber是中性平台，的士及網約車均可做生意，並透露過去一年Uber在港有逾3萬活躍私家車司機，的士司機亦有2.8萬人，認為反映不少的士司機實際上明白Uber有助其增加收入。

至於的士牌價下跌及業界屢發起行動要求打擊白牌，Byrne形容「Uber在世界各地與的士關係都不是很好」，明白要的士業界面對改變不易，「我亦很同情那些生活及職業因而被顛覆的人」。面對業界聲言會控告Uber及就網約車合法化提司法覆核，他形容「船到橋頭自然直」（we'll cross that bridge when we come to it），稱無論結果為何，Uber會繼續經營Uber Taxi，讓司機經平台接單。

沒考慮收購的士牌 願與業界「坐低傾」

被問及Uber有否考慮收購牌照以平息爭議，他稱沒考慮，指收購的士非Uber業務，認為最終如何處理應交政府決定，但Uber願與的士業界「坐低傾」，指新加坡、深圳、澳洲新南威爾士州等地網約車規管方案值得參考，其中後者從每個網約車程向平台收取1澳元（現已調整至1.2澳元，即約6港元）以支援的士業界，Uber對此持開放態度，盼可與政府商討。

Uber現於逾80個國家或地區營運，但Byrne不認為網約車未來會取代的士，因在街上截車仍有需求，又指並非Uber顛覆全球的士生態，只是智能手機令生活電子化。他形容點對點服務改革仍未看到終點，未來仍有自動駕駛的挑戰，期望香港制定合適監管框架，應對下一波改變。

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