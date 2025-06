「規管可看齊的士」 Uber盼勿限牌數 倡港效澳洲每程網約車額外徵費 撥基金助的士業

明報記者 孫澤芳

運輸及物流局回覆本報查詢時,並無回應Uber的建議,惟重申正全速推進今年內訂定規管網約車平台立法建議,會敲定平台、車和司機三方面的牌證要求細節。

Uber於2014年進軍香港,在港累計逾500萬人次使用,單是過去一年已有逾250萬人次,當中逾100萬為旅客。Andrew Byrne稱,Uber歡迎本港規管網約車,亦明白的士業界關注,故同意接受規管與的士公平競爭,網約平台及網約車司機應領牌,網約車亦應定期驗車及買保險。安全上的規管可探討與的士看齊,例如規定網約車司機同須受訓考牌等,但考核隨科技進步亦須調整,「手機已有GPS及實時交通資訊,應重新檢視何謂合理的考核」。

倡網約車量由市場調節 否則收費勢增

他認為,規管另一重點是網約車數量不應設限,容許隨市場供求靈活調節,否則召車時間及收費均會增加,「目前六成司機每周上線少於20小時,因不夠司機,已有兩成訂單無法配對,設限將令問題惡化」。他推算,Uber Taxi及私家車僅佔本港路面3.5%車流量,相信不設限不會導致塞車。

有建議要求網約車司機按收入比例繳稅以控制數量,Byrne不贊成,指成為網約車司機的門檻及成本不宜過高,因不少司機只為掙外快,外地大多只要求司機付小量牌費,舉例新加坡牌費約240港元屬合理。

不限量公平否? 稱「做大個餅」同利的士

現時本港的士限約1.8萬輛,被問到若網約車數量不設限是否公平,Byrne說,Uber是協助擴大市場對「點對點」服務的需求,「做大個餅」對的士亦有利,司機可接觸更多客源;他提到美國三藩市有研究,的士司機同時做網約及街客,收入較只接街客多兩成,認為的士可載街客仍具效率,相信網約車只屬補充運力角色,「市民不會特別選擇搭的士或網約車,只會考慮哪款車最快到」。

他強調會確保Uber是中性平台,的士及網約車均可做生意,並透露過去一年Uber在港有逾3萬活躍私家車司機,的士司機亦有2.8萬人,認為反映不少的士司機實際上明白Uber有助其增加收入。

至於的士牌價下跌及業界屢發起行動要求打擊白牌,Byrne形容「Uber在世界各地與的士關係都不是很好」,明白要的士業界面對改變不易,「我亦很同情那些生活及職業因而被顛覆的人」。面對業界聲言會控告Uber及就網約車合法化提司法覆核,他形容「船到橋頭自然直」(we'll cross that bridge when we come to it),稱無論結果為何,Uber會繼續經營Uber Taxi,讓司機經平台接單。

沒考慮收購的士牌 願與業界「坐低傾」

被問及Uber有否考慮收購牌照以平息爭議,他稱沒考慮,指收購的士非Uber業務,認為最終如何處理應交政府決定,但Uber願與的士業界「坐低傾」,指新加坡、深圳、澳洲新南威爾士州等地網約車規管方案值得參考,其中後者從每個網約車程向平台收取1澳元(現已調整至1.2澳元,即約6港元)以支援的士業界,Uber對此持開放態度,盼可與政府商討。

Uber現於逾80個國家或地區營運,但Byrne不認為網約車未來會取代的士,因在街上截車仍有需求,又指並非Uber顛覆全球的士生態,只是智能手機令生活電子化。他形容點對點服務改革仍未看到終點,未來仍有自動駕駛的挑戰,期望香港制定合適監管框架,應對下一波改變。

