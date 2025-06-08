景樂集團被指全線結業 工會稱逾百求助 涉款數百萬

【明報專訊】本地連鎖餐飲集團景樂疑全線結業。飲食業職工總會權益總幹事招冠聰表示，工會至昨日接獲100多名員工求助，冀追討假期、代通知金及遣散費等，初步料涉款最少數百萬元。勞工處稱非常關注事件，受影響僱員如懷疑僱傭權益受損應速往勞工處勞資關係科分區辦事處查詢。
集團網頁已關閉，社交專頁最近更新日期為上月初母親節推廣。專頁顯示集團1992年創立，全港有28間餐廳。招冠聰引述集團員工稱，最少兩間餐廳的員工上周五（6日）接獲通知餐廳終止業務，獲發5至6月薪金的支票，因值周末未知能否兌現；連同早前結業的店舖，懷疑集團全線結業。
翻查資料，集團於赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」及「嵐石—海鮮&牛扒餐廳」去年4月結業，「燒肉男」今年2月全線結業。集團今年3月仍參與會展的婚宴展。
獲發薪金 拖欠遣散費
招冠聰稱，工會近月起收到逾百求助，來自集團六七間店，員工年資最長10多年，目前求助個案都獲發薪金，但假期、代通知金及遣散費等則拖欠，料涉款共數百萬元。他稱暫未能聯絡集團負責人，冀負責人盡快交代，讓僱員盡快取回欠款，工會正蒐集求助個案，料最快本周初到勞工處備案。
集團早前出售總部單位
據公司註冊處資料，景樂集團註冊地址位於灣仔中望商業大廈高層，由集團於2003年以630萬元購入，日前以2499萬元售出，較去年放售的約2600萬元略低，買家為香港地產代理商總會。