景樂集團被指全線結業 工會稱逾百求助 涉款數百萬

集團網頁已關閉，社交專頁最近更新日期為上月初母親節推廣。專頁顯示集團1992年創立，全港有28間餐廳。招冠聰引述集團員工稱，最少兩間餐廳的員工上周五（6日）接獲通知餐廳終止業務，獲發5至6月薪金的支票，因值周末未知能否兌現；連同早前結業的店舖，懷疑集團全線結業。

翻查資料，集團於赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」及「嵐石—海鮮&牛扒餐廳」去年4月結業，「燒肉男」今年2月全線結業。集團今年3月仍參與會展的婚宴展。

獲發薪金 拖欠遣散費

招冠聰稱，工會近月起收到逾百求助，來自集團六七間店，員工年資最長10多年，目前求助個案都獲發薪金，但假期、代通知金及遣散費等則拖欠，料涉款共數百萬元。他稱暫未能聯絡集團負責人，冀負責人盡快交代，讓僱員盡快取回欠款，工會正蒐集求助個案，料最快本周初到勞工處備案。

集團早前出售總部單位

據公司註冊處資料，景樂集團註冊地址位於灣仔中望商業大廈高層，由集團於2003年以630萬元購入，日前以2499萬元售出，較去年放售的約2600萬元略低，買家為香港地產代理商總會。