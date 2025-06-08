涉31年前性侵13歲女 退休牧師被捕

涉不同日子肛交猥褻

警方上月21日接獲44歲女子報案，稱1993至94年期間遭一名男子性侵犯。案件交由深水埗警區重案組第二隊接手跟進，深入調查後前日在粉嶺區拘捕66歲李姓男子，涉嫌「與21歲以下女童作出肛交」及「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」，已獲准保釋候查，6月下旬須向警方報到。據了解，兩次事件發生在當年兩個不同日子。

港澳信義會稱高度重視 配合調查

據悉，涉事教會為港澳信義會，警方已與教會管理層溝通及協助跟進調查，教會亦協助警方了解有否更多人碰過類似事件。港澳信義會回覆傳媒查詢稱，得悉一宗案件涉及一名該會退休牧師懷疑與一宗據稱31年前的案件有關，已由警方展開調查，該會高度重視案件並尊重法律程序，會全力配合調查，鑑於案件正進入司法程序，現階段不宜進一步評論，懇請各界尊重法律程序及涉案者私隱，讓真相得以澄清，正義得以彰顯。本報記者昨午致電北河街179號港澳信義會活石堂查詢時，接聽男子稱未能回覆有關事件。

警方呼籲所有性罪行事主挺身舉報，稱對性侵罪行一向零容忍，無論案發何時必定會嚴肅跟進，呼籲未報案事主盡快與警方聯絡，市民如有相關資料提供請致電3661 9814、3661 9815或6332 4248與深水埗警區重案組第二隊調查人員聯絡。

翻查資料，天主教香港教區早前發表牧函論及預防性侵犯未成年人守則，神職人員不應於任何隔離及關閉地方與小孩獨處；聽取兒童告解時，要有「令人信任的成年人」在場；涉未成年人的教會活動應公開舉行，要有一名以上「令人信任的成年人」在場等。香港聖公會防護手冊的指引要求，神職人員在涉及兒童的活動中要保證自身可見性，避免與兒童獨處，團體活動均需有成年人監督；若必須陪同兒童如廁，亦要採用同性陪伴或友伴制度；任何需身體接觸的活動包括安慰等，都需提前告知兒童及家長活動性質，同時確保有其他成年人在場。