食環增牌照條件 涵泳池殮葬商等 僱員涉「冒犯」國安 食肆娛場可釘牌

食環：奉公守法持牌人不受影響

食環署發言人回覆查詢稱，「維護國家安全，人人有責」，署方正根據法例向所有在《公眾衛生及市政條例》（第132章）下的牌照及許可證，施加與國安有關的牌照條件，旨在防範和制止不利國安行為，確保不同持牌人履行維護國安責任，奉公守法的持牌人不會受影響。

範圍涵董事代理承辦商

翻查食環署網站，署方上月更新多份牌照表格，涵蓋普通食肆及食物製造廠等食物業牌照、泳池及殮葬商等行業牌照，以及公眾娛樂場所的正式及臨時牌照等。申請人須簽署確保董事、管理人員、僱員、代理及承辦商等「關連人士」或本人，不會做出或牽涉任何可能構成或導致危害國安罪行，或在其他情况下不利於國安或香港公眾利益，包括公共道德、公共秩序或公共安全行為。

根據處方統計，截至去年底，署方發出逾3.3萬個食物業牌照、1608個行業牌照數目及334個公眾娛樂場所正式牌照。

食肆稱難逐一查 憂亂扣帽

據本報了解，多個食肆持牌人先後接獲處方掛號信，提到若關連人士涉「冒犯行為」亦可釘牌。有觀塘食肆負責人認為，施加條件難執行，舉例聘用兼職及選購不同供應商貨品，難逐一確保有否違法。負責人擔心若向僱員解釋信件，反成「無形之手」箝制言行；而施加條件不清晰，憂可能被「亂扣帽子」釘牌，日後在社交平台發文會加以自我審查。

有太子食肆負責人則稱，目前經濟差，食肆已忙於「跑數」，施加條件只會令經營成本增；而政府加入政治化條款，部門有責任解釋，否則令很多持牌人人心惶惶。

業界冀釐清有否解釋渠道

黃家和認為，國安法例在港實施多時，相關條文經立法會審議，具清晰定義，各政府部門陸續列入不同國安相關條款，食環署做法無問題。被問到若僱員在社交平台發布涉違法帖文導致持牌人釘牌，署方應否設上訴機制，他冀當局解說清楚持牌人責任，若僱員涉違法而持牌人不知情，持牌人有否渠道解釋。

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍表示，其公司持牌處所也陸續收到掛號信，他稱國安法例全港適用，無論有否附加持牌條款也必須遵守。他相當肯定公司所有持牌處所均無任何意圖違反相關法律，對新增持牌條件無擔憂。

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