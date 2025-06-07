紅磡地原擬建校今無需求 將軍澳地本延後發展

兩地皮料可提供9500伙

涉及的兩幅用地，分別位處紅磡庇利街及浙江街交界，以及將軍澳第137區鄰近電視廣播城位置，合共佔地9.91公頃（見表），預料發展後可提供約9530個單位和更多「政府、機構或社區」設施。按地政總署評估，兩幅用地的名義土地價值估計為42億元及90億元，仍待政府與市建局進一步商討招標時間表。

發展局昨向立法會提交文件簡介兩幅用地前後規劃。其中，紅磡庇利街用地原預留作學校，教育局檢視學位需求後認為可釋出土地，撥予市建局將可「地盡其用」，包括提供「政府、機構或社區」設施滿足當區需要、改善當區行人暢達度，以及與毗鄰海心公園結合提供公眾休憩用地。

將軍澳用地則預留作公營房屋，惟房委會早前決定優先在北部都會區興建公屋，延後將軍澳用地發展計劃。發展局稱，向市建局批出將軍澳用地「不會影響目前十年期30.8萬個公營房屋的整體供應目標」，預料該地在法定改劃程序和地盤平整完成後，可於明年第一季移交市建局。

西貢區議員樂見加速發展

西貢區議員方國珊表示，擬建的將軍澳南延線將延伸至將軍澳第137區，形容該區「位置優越，絕對是應該快些發展」，而在「香港庫房有些吃力」下，撥予市建局將能加速該區房屋發展。

至於未定公私營房屋比例的其餘42公頃用地，方國珊則建議政府將觀景較佳、位置較好的地段用作私營房屋，「賺多些錢」，再將其餘地段作公營房屋。