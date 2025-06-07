批地討論原聚焦北都人工島 業界：現兩地效果更佳

市建明年須提「可持續財務」建議

過去政府曾以私人協約方式向市建局批地，包括前中環街市用地及原推行「樓換樓」計劃的啟德「煥然壹居」，今次則是提供額外財政支援以改善市建局現金流，從而讓其有序繼續推展已開展的重建項目。值得注意的是，政府新聞稿提及巿建局須聯同政府檢討和優化其運作和財政模式，讓其面對市况波動時仍能以可持續財務模式推動重建工作，市建局須在明年內提出具體建議。

自2023年《施政報告》提出免地價提供合適土地是「加大市建局財務能力」其中一項措施後，各界關注會挑選哪些土地。近年政府官員及市建局高層在不同場合談論時均曾觸及不同區域的土地，例如北都內覓地配合，又或利用未來交椅洲人工島核心商業區用地以外的部分填海土地，協助推動公私營舊區重建項目。市建局非執行董事黎慧雯去年11月於本報撰文，提及可以新發展區土地支援舊區更新，並稱政府已就利用新開發土地推動大型重建項目展開研究，包括跨區地積比率轉移及建造更多專用安置屋邨，她認為措施方向正確，亦支持政府持續開發土地，推進北部都會區項目，為舊區重建提供額外豐富的土地資源。

香港測量師學會前會長林家輝認為，今次批出的庇利街用地條件優越，坐落市建局多個重建項目附近，有利區域整體發展，料效果比其他土地更大。