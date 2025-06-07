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市建獲批紅磡將軍澳地紓財困 地價千元議員稱助融資 本研社：樓市下行難長遠解危

【明報專訊】本港樓市下行，市區重建局先後有兩個重建項目流標，更面對連續3個年度虧損。政府昨公布，將透過私人協約方式以1000元象徵式地價向市建局批地，乃該局2001年成立以來首次；兩幅用地位處紅磡庇利街及將軍澳第137區，當局估算地價約132億元。有立法會議員認為批地可提升市建局對外融資借貸能力，亦有測量界人士稱可助局方解決財困。本土研究社則質疑，市建局尚餘不少「貨尾盤」，政府再「送地」無助解決財政危機。

估值132億 助市建借錢推6項目

行政長官李家超會同行政會議上月20日批准以私人協約方式，並以1000元象徵式地價，向市建局批出一幅紅磡庇利街用地及一幅將軍澳137區用地。兩地由批出當日起計租期50年，稍後將通過法定城規程序改劃用途。地政總署評估，庇利街用地及將軍澳用地名義土地價值估計為42億及90億元。

現時市建局仍需就6個已開展的重建項目進行收購，總收購開支約235億元；惟至去年3月，市建局總流動資金為182億元，資產淨值為464億元。發展局昨向立法會提交文件，認為批地可提升市建局資產淨值及對外融資借貸能力，「即使在最壞情况下，預計額外借貸也可讓市建局從現在到2027/28年間就6個已開展的重建項目進行收購」，並讓該局「有空間考慮是否開展新項目」。

料連虧3年 兩年3地2流標

今次亦非政府首次出手助市建局解決財困。2023年《施政報告》曾批准市建局將借貸上限由原來的60億元增至250億元。局方去年8月亦發行第一筆120億元的機構債券，今年1月安排130億元銀行貸款融資，應付預計的現金短缺。然而，市建局2022/23及2023/24年度分別錄得35億及39億元淨虧損，局方亦預計2024/25年度繼續虧損。文件又提到，「如果在極端悲觀的情况下，未來4年只有小量或未能從招標項目獲得現金流收入」，預料市建局資產淨值繼續下降。

發展局長甯漢豪補充，近年物業市道偏軟，「市建局項目出現『高買低賣』情况，即高價收購但低價回標，甚至流標，影響其現金流」。翻查資料，市建局2023及2024年招標的3幅重建用地有兩幅流標，唯一售出的盛德街／馬頭涌道重建用地亦錄得近15億元虧損。

測量師料紅磡地吸競投

將軍澳待規劃成熟再定

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，政府向市建局批地將能提升借貸人對市建局的信心，認為「如果政府現在有足夠的土地，這種模式是很可以的，亦幫到市建局」。他認為，提高市場參與重建誘因亦要政府配合，舉例可容許跨區地積比轉移，即將舊區重建項目未用盡的地積比率轉移至新發展區使用，增加市場參與重建的誘因；或放寬標書條款，例如考慮停車場毋須在地底興建亦可獲得樓面面積豁免。

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，政府批地形同向市建局「直接送132億元」，「理論上市建局可開始賣地」，形容此乃「審時度勢的做法」助市建局渡過財困。劉認為，紅磡庇利街用地應能吸引發展商競投，「始終位置優越，而且海景也不錯」，而將軍澳用地則可待該區「規劃再成熟一點」再決定發展模式。

本土研究社研究員黃肇鴻認為，市建局尚餘不少「貨尾盤」，惟本港樓市持續下行，批地無助長遠解決市建局財政危機。

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