飲「瀝青水」逾兩年憂健康 居民促署長親喝證安全

皇后山邨居民趙女士約2022年入伙，近日於食水發現「黑點」，遂另買食水使用。她說聽到昨日官員的解釋後非常憤怒，質疑「（黃恩諾）自己都無喺度飲過，都未（公布）檢測嘅時候，如何保證呢啲水係安全呢？」又說「叫佢過嚟飲一頭半個月囉！」

「10年後身體出問題搵邊個講？」

就瀝青早已殘留水管內，趙女士很擔心影響健康，「我哋住咗3年，原來飲緊嘅水一直都係瀝青水」，即使食水現時安全，亦可能是「暫時安全」，「十年八年後我哋身體狀况出現咗咩問題，去搵邊個講？」她憂慮5歲女兒健康會受影響。

居民關小姐亦擔心「瀝青水」損健康，「即係我哋飲咗3年都係呢啲水」，質疑如無人看到食水有雜質，「（我哋）係咪會繼續飲落去？」至於會否覺得政府過早稱食水安全，她諒解當局或需「穩定民心」，但作為市民「其實都需要一個交代」，冀政府盡快解決問題。她近日觀察到食水「黑點」減少，但擔心濾網即使過濾到雜質，「啲水仲喺嗰啲水」，長期飲用不知會否影響健康。

山麗苑居民溫先生認為，政府在傳媒檢驗後才公布食水含瀝青，「你叫市民點睇你？」又質疑瀝青早被禁用，為何會混入水管，「啲樓係政府起嘅，物料係政府定嘅，點解我哋要遭殃呢？」