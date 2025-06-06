未答道歉試飲問責否 黃恩諾：下次可講得好啲

黃恩諾昨多次被傳媒追問會否道歉、向失職人員問責及親自飲用皇后山邨食水以釋疑慮。他重申，署方認為首要是食水安全，當初希望讓居民知道食水能否安全飲用，故5月30日接到皇后山邨居民反映水質問題後，已抽取食水樣本及測試水質，結果顯示食水符合標準。

他稱，明白市民關注食水安全無可厚非，承認自己在表達上「可以下次講得好啲」，相信有其他方式表達可以令市民覺得「舒服啲」，又說日前已隨房屋署人員到皇后山邨視察，水質完全合標準；惟未回應會否道歉及親自飲水。

接報至公布化驗隔6日 稱取126樣本需時

至於為何由接到水質事故報告至公布化驗結果相距長達約6日，黃恩諾說，署方在屋邨每幢大廈抽取126個樣本需時，「需要很複雜的、很科學化的方式獲取」，並於周二（3日）將樣本交予政府化驗所，但政府化驗所需做不同前期工作及分析，「工作量比一般而言多了10倍」，亦已增撥人手，周三（4日）晚上才向水務署提供化驗結果。

不過，無綫新聞前日（4日）委託教育大學化驗皇后山邨食水樣本，稱半日內已有初步化驗結果，報道指發現雜質為瀝青。