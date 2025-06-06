皇后山食水混瀝青樹脂 水署稱「不影響人體」 料2022年底前經上游瀝青喉冲入邨 議員：未交代雜質何時消失

續洗喉管 每日檢視樣本至黑色雜質消失

有立法會議員質疑，當局未交代如何確保當區水管完全不含瀝青，以及除皇后山一帶，他區會否有同樣風險等；有市民則憂慮喝了兩年多「瀝青水」會損健康（詳刊A2）。

黃恩諾表示，水務署與房屋署知悉事故後已抽取水樣本及冲洗政府喉管，由於山麗苑與皇后山邨共用同一喉管，已要求兩屋苑安排清洗水缸，署方並在洗水缸前後抽取水樣本，結果顯示水質符合香港食水標準，並在周二（3日）提交126個樣本予政府化驗所，初步結果顯示，大部分為瀝青夾雜樹脂物料。署方補充，所有水樣本結果均符合香港食水安全標準，包括快速毒性測試（發光菌）及測試致癌物質的苯並[a]芘（BaP）測試結果均呈陰性。

黃解釋，瀝青早年常用於鋼喉管內壁防止生鏽的塗層，屬「惰性物料」，但有剝落風險，故水務署2005年後鋪設供水管已沒使用瀝青塗層鋼管，改用環氧樹脂塗層鋼管。他引述水務署2020年的實驗結果，當時聘請專家顧問將10克瀝青材料在3公升熱水烹煮，證實不會釋出任何有毒物質，現在皇后山邨所取樣本中沉積物是當時實驗分量的三千分之一，遠低於實驗分量，因此涉事屋苑水質符合食水安全標準。

樹脂料關水閘掣保護層

至於沉積物源頭，黃恩諾說皇后山邨屬分批入伙，食水流動或較慢以致有沉積物，沉積物或隨年月變小，當水流過會令沉積物「揚起」。政府其後出稿解釋，指皇后山邨2022年發生類似食水事件，水務署同年12月在該邨對出安裝水管濾網，可阻隔直徑0.1毫米以上物質；是次兩座屋苑供水管均不含瀝青物料，有關沉積物超過0.1毫米，水務署亦已確認濾網沒破損。政府續稱供水系統上游設有一段在內壁塗上瀝青的供水鋼喉管，因此推算瀝青沉積物應是2022年12月前由該鋼喉管冲入皇后山邨喉管，同時推斷樹脂物料可能是水閘掣保護層剝落所致。

副房屋署長（屋邨管理）楊耀輝表示，連日清洗水缸和加裝多層濾網後，皇后山邨和山麗苑水質持續有改善。政府晚上的新聞稿補充，短時間內在兩屋苑加裝總共22個可過濾小至直徑0.1毫米或以上沉積物的過濾系統。

「就算洗得多乾淨，倘續不洗澡都可能有漬」

被問為何2022年該次清洗水管後仍有沉積物湧現，黃解釋即使喉管經冲洗，若水流動較慢便有沉積物，故已要求有關屋邨加裝濾網及冲洗喉管，並每日檢視食水樣本，直至黑色雜質完全消失，又比喻為洗澡，「就算你洗得多乾淨，如果一直不洗澡都可能會有污漬」，惟未有交代雜質預計何時完全消失。

皇后山邨及山麗苑於2021年分批入伙，據上屆區議會文件，兩屋苑早在2022年有住戶投訴廚房及浴室食水夾雜黃泥沙狀物及不明黑點。

民建聯立法會議員劉國勳認為，官員昨日的解釋仍未能交代食水黑點源頭及何時令沉積物完全消失，並質疑2005年已沒使用瀝青物料，為何相隔20年食水中仍有瀝青原因，促當局徹查及交代。