皇后山食水混瀝青樹脂 水署稱「不影響人體」 料2022年底前經上游瀝青喉冲入邨 議員：未交代雜質何時消失

【明報專訊】粉嶺公屋皇后山邨及居屋山麗苑上周五及周六起先後有居民反映食水出現黑色雜質，水務署長黃恩諾昨日在記者會公布化驗結果，初步顯示大部分雜質為瀝青，並夾雜樹脂，強調瀝青不溶於水，不會對人體構成影響。政府及後出稿進一步解釋，供水系統上游設有一段在內壁塗上瀝青的供水鋼喉管，推算相關沉積物應在2022年12月前由該喉管冲入皇后山邨喉管；當局會持續冲洗喉管及每早將水樣本測試結果在水務署網頁公布，直至黑色雜質完全消失。
續洗喉管 每日檢視樣本至黑色雜質消失
有立法會議員質疑，當局未交代如何確保當區水管完全不含瀝青，以及除皇后山一帶，他區會否有同樣風險等；有市民則憂慮喝了兩年多「瀝青水」會損健康（詳刊A2）。
黃恩諾表示，水務署與房屋署知悉事故後已抽取水樣本及冲洗政府喉管，由於山麗苑與皇后山邨共用同一喉管，已要求兩屋苑安排清洗水缸，署方並在洗水缸前後抽取水樣本，結果顯示水質符合香港食水標準，並在周二（3日）提交126個樣本予政府化驗所，初步結果顯示，大部分為瀝青夾雜樹脂物料。署方補充，所有水樣本結果均符合香港食水安全標準，包括快速毒性測試（發光菌）及測試致癌物質的苯並[a]芘（BaP）測試結果均呈陰性。
黃解釋，瀝青早年常用於鋼喉管內壁防止生鏽的塗層，屬「惰性物料」，但有剝落風險，故水務署2005年後鋪設供水管已沒使用瀝青塗層鋼管，改用環氧樹脂塗層鋼管。他引述水務署2020年的實驗結果，當時聘請專家顧問將10克瀝青材料在3公升熱水烹煮，證實不會釋出任何有毒物質，現在皇后山邨所取樣本中沉積物是當時實驗分量的三千分之一，遠低於實驗分量，因此涉事屋苑水質符合食水安全標準。
樹脂料關水閘掣保護層
至於沉積物源頭，黃恩諾說皇后山邨屬分批入伙，食水流動或較慢以致有沉積物，沉積物或隨年月變小，當水流過會令沉積物「揚起」。政府其後出稿解釋，指皇后山邨2022年發生類似食水事件，水務署同年12月在該邨對出安裝水管濾網，可阻隔直徑0.1毫米以上物質；是次兩座屋苑供水管均不含瀝青物料，有關沉積物超過0.1毫米，水務署亦已確認濾網沒破損。政府續稱供水系統上游設有一段在內壁塗上瀝青的供水鋼喉管，因此推算瀝青沉積物應是2022年12月前由該鋼喉管冲入皇后山邨喉管，同時推斷樹脂物料可能是水閘掣保護層剝落所致。
副房屋署長（屋邨管理）楊耀輝表示，連日清洗水缸和加裝多層濾網後，皇后山邨和山麗苑水質持續有改善。政府晚上的新聞稿補充，短時間內在兩屋苑加裝總共22個可過濾小至直徑0.1毫米或以上沉積物的過濾系統。
「就算洗得多乾淨，倘續不洗澡都可能有漬」
被問為何2022年該次清洗水管後仍有沉積物湧現，黃解釋即使喉管經冲洗，若水流動較慢便有沉積物，故已要求有關屋邨加裝濾網及冲洗喉管，並每日檢視食水樣本，直至黑色雜質完全消失，又比喻為洗澡，「就算你洗得多乾淨，如果一直不洗澡都可能會有污漬」，惟未有交代雜質預計何時完全消失。
皇后山邨及山麗苑於2021年分批入伙，據上屆區議會文件，兩屋苑早在2022年有住戶投訴廚房及浴室食水夾雜黃泥沙狀物及不明黑點。
民建聯立法會議員劉國勳認為，官員昨日的解釋仍未能交代食水黑點源頭及何時令沉積物完全消失，並質疑2005年已沒使用瀝青物料，為何相隔20年食水中仍有瀝青原因，促當局徹查及交代。