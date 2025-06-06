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習特通話互邀訪 盡快再會談 習：應遵日內瓦共識 特：歡迎華生 稀土品再非問題

【明報專訊】國家主席習近平昨晚與美國總統特朗普通電話。兩國元首同意雙方團隊盡快舉行新一輪會談，並互邀對方訪問本國。習近平強調雙方都應遵守日內瓦會談共識，敦促美方撤銷對中國實施的消極舉措。特朗普表示願共同努力落實協議，美方歡迎中國留學生來美學習，他會後表示稀土產品將不再是問題。

歷一個半小時 新華社：應美要求通話

這是時隔近5個月中美元首再次通話，兩人交談了一個半小時。新華社稱通話是應白宮要求進行。

習稱校正中美關係需排除各種干擾

「校正中美關係這艘大船的航向，需要把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。」習近平對特朗普表示，日內瓦會談邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，也證明對話和合作是唯一正確的選擇；雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，爭取雙贏結果。「對此，中方是有誠意的，同時也是有原則的。中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。」

習近平指出，日內瓦會談後，中方嚴肅認真執行了協議；美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措；雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流。

中美經貿高層會談5月10、11日在日內瓦達成共識，關稅戰「休戰」。之後兩國貿易形勢仍緊張，美國指摘中方未兌承諾恢復稀土出口，中國批評美方出台對華晶片出口管制、宣布撤銷中國留學生簽證等打壓措施。

新華社昨引述特朗普表示，兩國日內瓦經貿會談很成功，達成了好的協議；美方願同中方共同努力落實協議；美方歡迎中國留學生來美學習。報道提到，習近平歡迎特朗普再訪華，特朗普表示誠摯感謝。

特朗普隨後於社交平台「真相社交」（Truth Social）發文，稱中美經貿團隊很快再次會面，將適時向媒體通報時間和地點。他形容與習近平進行了「很棒的通話」，兩人集中討論貿易，包括貿易協議的一些細節，「成果對兩國都非常積極」；又說稀土產品將不再是問題，「關於稀土產品的複雜性，現在已不存在任何疑問」。

特稱「很棒的通話」 討論貿協一些細節

特朗普也表示，習近平邀請他與夫人梅拉尼婭訪華，他亦提出邀請習訪美。雙方沒有討論俄烏衝突或伊朗核問題。新華社提到，習近平還強調了美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

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相關字詞﹕中美關係 稀土 貿易戰 特朗普 習近平

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