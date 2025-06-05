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前支聯14常委3還押 最少4在外地

【明報專訊】已解散支聯會的前常委鄧岳君在六四前夕深夜現身維園悼念，遭警方查問後離開。支聯會以往在維園辦六四燭光集會，解散後不少常委離港或趨低調，解散前的「最後七常委」中3人還押、一人暫離港；在此之前任常委者，不少人也相繼離港。因拒交資料案入獄後終審得直的前常委徐漢光說，暫居英國「唞唞氣」，但自己家鄉是中國，「適當時候回港」。前副主席蔡耀昌說目前因私人原因香港英國兩邊走，無移民打算。另一前常委張文光傳移居外地，他未回覆查詢。

徐漢光居英「唞唞氣」 「適當時候回港」

支聯會2021年解散前14名常委中，最少4人在外地；何俊仁、李卓人及鄒幸彤3人被控煽動顛覆國家政權罪，還押至今。

徐漢光、鄒及前常委鄧岳君在拒交資料案中原審判刑4個半月，今年3月終審法院裁定上訴得直撤銷定罪及刑罰，當時徐及鄧已服刑完畢。終院頒布裁決時，僅鄧岳君及還押中的鄒幸彤到庭，徐與太太當時已在英外遊至今。

徐漢光說離港因要「唞唞氣」，包括過去六四前夕不時收到提示，加上支聯會及其他民主派人物多宗案件，支聯會被視為外國政治代理人，「日夜都谷住，所以要唞唞氣」。他暫居英國，稱只短暫外遊，「我的家鄉係中國」、「殷切盼回歸」。

蔡耀昌英港兩邊走 未擬移民

蔡耀昌去年起在社交網站先後貼出到英國及瑞士日內瓦的照片，他稱因私人原因多去英國，有時不在港，現英國香港兩邊走，在港仍有工作，沒打算移民。他說「香港與以往不同，這很清晰，但其他地方不等於做到什麼」。其他離港前常委包括麥海華、倫智偉、梁國華等。而還押的3名前支聯成員中，李卓人面對肝痛及膽石問題，近年多次出入醫院，日前割走膽石。

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