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魯比奧斥中共圖審查事實 外交部：美惡意歪曲史實

【明報專訊】昨日是「六四」36周年，多國駐港領事館專頁發文悼念。美國駐港澳總領事館轉載美國國務卿魯比奧聲明，斥中共政權試圖審查事實，但世界永遠不會忘記，「紀念因試圖行使基本自由時遭殺害的中國人民」。在北京，外交部發言人林劍斥責美方有關錯誤言論惡意歪曲歷史事實，肆意攻擊中國的政治制度和發展道路，嚴重干涉中國內政；中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

就魯比奧是否為關稅談判爭取政治籌碼，全國港澳研究會顧問劉兆佳說無法斷定，指特朗普政府內政及外交均混亂，不排除特朗普就中美談判的不滿伺機以六四敲打中國，但相信效用不大。他形容魯比奧是極端反中反共分子，推動不同針對中港法案，對其就六四「大放厥詞」不感出奇，並指以點蠟燭悼念等「小動作」藉此引起美西方借題發揮攻擊中國。

多國駐港領事館專頁上載燭光相

魯比奧聲明提到，六四遭鎮壓者在面臨危險前展現勇氣，提醒世人自由、民主與自主原則不僅是美國原則，亦是中共無法抹殺的人類共同原則。美國、加拿大、法國、澳洲及歐盟等駐港領事館或辦事處，昨在facebook專頁上載燃點蠟燭相片。英國駐港領事館上載以中銀大廈為背景黑白照，並在領事館附近放置椅子，相中有「不想回憶，未敢忘記 VIIV」字句。

林劍稱，對於「上世紀80年代末發生的那場政治風波」，中國政府早有明確結論，認為中國特色社會主義道路是歷史和人民的選擇，獲全體中國人民忠心擁護和國際社會充分廣泛認同。

相關字詞﹕外交部 魯比奧（Marco Rubio） 六四36周年

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