持花燭 跑站行 各自悼念 六四維園內外兩人被捕

湯家驊：倘無迹象犯法 不應干預個別悼念

警方表示，截至昨晚11時半共拘捕兩人及扣查10人；被捕者包括一名24歲男子，在興發街附近被截查期間情緒激動，拒絕合作，涉「阻撓在正當執行職務的警務人員」被扣查；另一名26歲內地女子，昨午在花園道公眾地方形迹可疑，未能出示有效身分證明文件被捕，其後獲准離開。

今年維園部分足球場在辦第三屆「同鄉社團家鄉市集嘉年華」，場內有歌舞表演。昨在銅鑼灣及維園一帶，約百名軍裝警員巡邏及戒備，部分人身穿戰術背心，反恐特勤隊及裝甲車「劍齒虎」出動，有便衣警拍攝在場者。被問近年到維園悼念市民減少原因，全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，《港區國安法》落實，近年挑戰中央權威、有意製造集體抗爭言行「近乎絕迹」，只有少數人在網上或以隱蔽方式間接表達立場，反映國安法效用明顯。

穿「社會主義核心價值觀」字句白衣男

遭截查抬走激動 稱去年亦被帶走

昨午有黑衣男在維園長椅靜坐，約5分鐘後遭截查，其間拿出白色電子蠟燭；警方拉起封鎖線，擾攘約10分鐘將他帶上警車。一名身穿「社會主義核心價值觀」字句白衣男子晚上約9時遭截查抬走，其間情緒激動，稱去年六四已遭警員帶走，質疑剛逛完市集被帶走原因。

有拿電子燭祈禱默站播《自由花》

維園昨不時有雨，市民陳女士（化名）與女兒撐傘，向足球場合十默站，逗留數分鐘離開。有基督徒撐起黃傘朗讀經文並唱聖詩，稱為六四死者、「天安門母親」等人祈禱，其後遭警員截查警告。市民阿強身穿黑衣圍繞維園跑步，稱每年六四也會到維園；市民羅先生用手機播放《自由花》，從銅鑼灣入口向天后方向散步，遭警員截查並要求離開。

另晚上7時許，有4人走入維園，其中有兩個穿校服女生手持白花束，4人均遭警員截查帶走；約8時半，有手持花束情侶途經維園通道被截查後獲放行。

銅鑼灣街頭亦有悼念者被帶離場。昨晚6時，有身穿黑衣、戴口罩的女子在記利佐治街手持白花默站，被便衣包圍及檢查背包，擾攘約5分鐘後被「護送」到港鐵站離開；8時許，警方在「Fashion Walk」外包圍截查一名身穿黑衣放狗男子，狗的頸帶有「毋忘初心」等字句、配有黃絲帶，截查約5分鐘後警方將他及狗帶上警車送走。

身穿「阿彌陀佛」字眼上衣社運人物「女長毛」雷玉蓮先後現身記利佐治街及旺角朗豪坊，分別被警員帶到灣仔警署及旺角警署。藝術家陳美彤昨晚7時許現身銅鑼灣，稱想到維園游水，被截查帶上警車。對於市民個別到維園悼念的風險，湯家驊舉例，若涉非法行為才有可能觸犯顛覆國家罪，分裂國家罪則需涉組織和策劃，除非在悼念過程中高呼「打倒一黨專政」口號或展示字句，證明有犯罪意圖才有可能觸及煽動罪。

另荃灣前區議員陳劍琴在西九龍中心攤檔「同香會」售賣定價6.4元大豆蠟燭，海關前晚巡查發現部分貨品沒雙語警告標籤，以涉違《消費品安全條例》檢走部分貨物。陳昨午如常開檔。