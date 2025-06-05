夏寶龍本月訪港 出席國安法論壇 月前南下考察港發展 譚耀宗：反映盼加快政策「落地」

消息稱，夏寶龍計劃6月中下旬訪港，將是他連續第三年來港考察，具體行程和考察日數未定。據悉他將出席6月21日舉行的「香港國安法公布實施5周年論壇」。據活動資料，論壇將有「嘉賓發表主題演講」，尚未公布嘉賓身分。

中聯辦主任周霽上周履新，譚耀宗認為，夏寶龍此時訪港與中聯辦主任「換人」無關，認為與夏去年2月訪港已相距逾一年，對方上月亦到訪澳門，目前是適合時間來港考察。夏寶龍今年兩度南下了解本港發展，譚耀宗說反映中央冀本港加快落實經濟政策，「說他心急也好、關心也好，都是的。早日有些事情定下來，早日落地，當然是好」。至於夏將出席國安法論壇，譚分析雖然社會穩定，北京期望本港別「麻痹大意」，對外國勢力和潛在國安威脅要保持警惕。

李慧琼盼夏給意見 管浩鳴料關注民生

李慧琼稱，殷切期待夏寶龍訪港，進一步傳達中央對香港的支持和關心，稱夏訪港考察可以提供實際指示，對「由治及興」很重要。全國政協、立法會選委界別議員管浩鳴說，夏寶龍近年每年訪港，加上周霽剛接任中聯辦主任，是合適時機表達對本港支持和指導工作方向，料民生將是其關注焦點之一。全國政協、選委界別議員吳傑莊認為，本港金融、創科發展需要中央繼續支持，也要推動大灣區發展，冀夏寶龍來港為大家「打氣」。

夏寶龍自2023年已7次公開南下調研香港發展。夏寶龍前年4月首度訪港；去年2月他在《基本法》23條立法諮詢期內再訪港；今年2月夏南下橫琴、河套等地考察，多名司局長北上與夏就經濟金融工作會面。

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