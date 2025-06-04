網絡保安事故首季飈67% 「釣魚」佔多 料扮「電子牛肉乾」成新詐騙手法

釣魚連結增兩成 料涉AI興起

香港網絡安全事故協調中心發表新一季網絡保安事故數據。第一季錄得4029宗網絡保安事故，按年增67%，當中以「網絡釣魚」騙案為主，佔2059宗；其次為「殭屍網絡」攻擊（1003宗）；首季「網絡釣魚」超連結達11,395條，按年增23%（見圖）。

網絡保安事故或「網絡釣魚」的超連結均在去年急升，分別比2023年增近62%及157%。生產力局網絡安全及數碼轉型部總經理陳仲文相信情况可能與生成式人工智能興起有關；騙徒以此生成詐騙短訊，當中的文法、串字等亦更像真，料今年網絡保安事故宗數可能超過1.2萬宗。

常藉熱話詐騙 囑小心短訊

陳仲文並指出，騙徒常利用熱門話題詐騙，如AI模型DeepSeek流行時，騙徒設偽冒網站欺騙他人訂購，以取得信用卡資料；估計隨着警方在6月15日起改發電子交通違例告票，「電子牛肉乾」或成為騙徒下一波用作詐騙的載體，利用附超連結的假冒短訊騙取個人資料。他提醒真正電子告票的短訊發送人名稱為「#HKPF-eTT」，不會附有超連結，籲市民點擊任何連結前應留意串法是否有誤，或以相似字母混淆，如「i」、「l」、「1」等。

有設「苦主群」扮助追討

中心亦發現，有騙徒假冒中心職員，以騙案受害者為目標，開設「苦主聯盟」群組，介紹聲稱可助追回騙款的「中心職員」，當受害者聯絡「中心職員」後，騙徒會要求受害者交出個人資料，或在相同平台開設銀行帳戶以「取回款項」，「二次詐騙」事主。協調中心強調並無開設WhatsApp帳號，亦不會要求市民提供敏感個人資料。