港首4月錄1.3萬宗騙案升9% 損失金額減三成

網購騙案多涉演唱會票

求職騙案數量損失同飈

黃震宇透露，損失金額最高的騙案類別包括投資騙案和求職騙案，其中投資騙案造成的損失達11.8億元；而包括刷單騙案在內的求職騙案，造成損失共3.47億元，他指求職騙案損失較去年增加1.37億元，按年升65%，且案件數量上升，較去年多637宗，增七成。

至於騙款流向內地的騙案，黃震宇透露，部分市民被騙後，騙款被匯到內地戶口，警方與內地反詐中心會持續協作追回。他稱警方持續與內地反詐中心採取聯合行動、交流情報，以及合作宣傳教育，舉例對高危群組如來港就讀的內地生作針對式宣傳教育等。

警方提到兩周前公布的「夜剿」行動，形容是頭4個月的執法成果之一；警方在該案中搗破一個活躍於陸港兩地的洗黑錢集團，涉利用逾580個戶口及虛擬資產清洗約1.18億港元。警方稱被捕12人已全部落案起訴，重申警方會持續打擊跨境詐騙及洗錢活動，並考慮向法庭申請加刑。