7地警打騙 拘1858人截款1.6億 騙款17億 凍3萬戶口 揭騙案劇本他區「重演」

另一邊廂，台灣8人因輕信「免費泰國遊」被整團賣到緬甸，其中3名年紀較長婦人被詐騙集團認為無「產值」，留下勒索贖金。

反騙平台涵10地 首行動

警方商業罪案調查科總警司黃震宇表示，「Frontier+」至今有10個國家和地區成員，包括香港、澳門、新加坡、馬來西亞、馬爾代夫、韓國、泰國、印尼、澳洲和加拿大，平台旨在聯繫跨境執法機構，加強情報和執法能力，能夠瓦解詐騙集團運作。

7地動員2784警 港阻832騙案

其中7個成員參與今次聯合行動，動員2784名警務人員，於4月28日至5月28日重點打擊詐騙、網絡罪行及洗黑錢活動，涉及假冒官員、投資、租屋和網戀等多種騙案。黃震宇強調，平台最主要目的是互通情報攔截跨境騙款、減少損失，今次行動本港勸阻了832宗進行中的騙案，避免損失逾2770萬港元。

冒CEO騙390萬 星港齊截

昨在港出席警方聯合記者會的新加坡警察部隊反詐騙指揮處助理局長、助理警察總監葉葛心指出，一旦騙款被換成現金、加密貨幣便難追回，透過Frontier+可快速傳遞信息；她引述一宗與香港有關的攔截成功個案，騙徒冒充一間公司的行政總裁，利用深偽（deepfake）技術與公司財務總監視訊通話，要求協助業務重組，事主在LinkedIn核對面容後不虞有詐，向香港戶口匯出50萬美元（約390萬港元），幸星港警方聯手成功攔截。

韓國警察廳國家反詐中心總警正Sanghyun Park則提及，韓國現時出現針對中小企業的「No-Show詐騙」，騙徒會瞄準主要依賴客人預早落訂單來營運的小食肆或食品供應商，向他們訂購大量貨品，並要求他們預付手續費或墊付貨款代訂以行騙。

星現冒支付寶冒官員騙局

葉葛心提到，今次行動發現，新加坡有大量騙徒冒充支付寶、微信或銀聯詐騙，亦有騙徒扮政府人員訛稱受害者參與跨境洗錢案件，與去年香港氾濫的假冒客服、假冒官員騙局手法如出一轍，強調鄰近地區的詐騙最終可能發生在附近另一地區。

黃震宇稱，平台容許成員互相分享對騙案的調查技巧，舉例香港較了解內地留學生，透過平台可將已準備好的宣傳信息分享給韓國警方，防騙可「事半功倍」。警方強調，平台將繼續透過情報分析、共享，及不定期展開跨境聯合行動，未來亦會邀請更多國家地區加入，以擴大合作打擊騙案效率。

被問詐騙園區執法

泰警：盡量與緬溝通

被問及就泰緬邊境詐騙園區的執法情况，泰國國家警察網絡犯罪調查局警察上校Piboonsook Ratiwerotkun表示，不可能預料緬甸當局會如何處理，但會盡量與緬方溝通以取得更多資訊。

就如何拘捕緬甸詐騙園區首腦，黃震宇稱緬甸並非香港司法管轄區，形容早前部分拘捕行動是個別例子，呼籲每個國家都應該合作，一同將境內騙徒繩之於法。

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