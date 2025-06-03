明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

刀匪挾持銀行職員掠37萬 飛虎隊助搜捕

【明報專訊】沙田第一城商場昨午發生銀行劫案。獨行匪進入恒生銀行，待接近關門之時，亮刀挾持一名女職員，在櫃枱掠走約37萬元現金後逃逸。遭挾持女職員頸部受輕傷，送院治理。警方事後在附近搜捕劫匪，飛虎隊亦奉召到場協助。

職員頸部輕傷送院

警第一城封路 借民居監視

警方昨午5時許接報，指匪徒闖入第一城商場恒生銀行分行，以刀挾持女職員，掠走現金後逃去。接報到場警員封鎖銀行，並翻查附近閉路電視片段，於匪徒可能逃走的路線兜截。銀行初步點算損失約37萬元現金，包括人民幣、港幣及美元。警方正追緝涉案男子，他當時穿白色T恤、黑褲、白色鞋，戴口罩及深色鴨舌帽。被挾持女職員近喉嚨位置被𠝹傷，事後由同事陪同登上救護車送院。

據了解，匪徒進入銀行逗留約15分鐘，至臨近關門時，從白色紙袋取出約7吋長刀，從後箍住女職員，並以刀架在其頸挾持，繼而在兩個櫃枱掠去現金，其後將刀、現金放回紙袋後逃去。據悉，大批戴防暴頭盔及穿戰術背心的警員昨晚曾封鎖第一城第50座附近道路，亦曾向居民借用單位監視，飛虎隊亦奉召到場。

恒生銀行回覆傳媒查詢表示，銀行遇劫後立即報警，並全力配合警方調查，事件中受傷女職員送院治理後已出院，客戶及其他職員平安無礙；銀行將繼續與同事保持溝通及跟進其需要，並提供多方面支援。

相關字詞﹕飛虎隊 挾持 刀匪 恒生銀行

上 / 下一篇新聞