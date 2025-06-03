刀匪挾持銀行職員掠37萬 飛虎隊助搜捕

職員頸部輕傷送院

警第一城封路 借民居監視

警方昨午5時許接報，指匪徒闖入第一城商場恒生銀行分行，以刀挾持女職員，掠走現金後逃去。接報到場警員封鎖銀行，並翻查附近閉路電視片段，於匪徒可能逃走的路線兜截。銀行初步點算損失約37萬元現金，包括人民幣、港幣及美元。警方正追緝涉案男子，他當時穿白色T恤、黑褲、白色鞋，戴口罩及深色鴨舌帽。被挾持女職員近喉嚨位置被𠝹傷，事後由同事陪同登上救護車送院。

據了解，匪徒進入銀行逗留約15分鐘，至臨近關門時，從白色紙袋取出約7吋長刀，從後箍住女職員，並以刀架在其頸挾持，繼而在兩個櫃枱掠去現金，其後將刀、現金放回紙袋後逃去。據悉，大批戴防暴頭盔及穿戰術背心的警員昨晚曾封鎖第一城第50座附近道路，亦曾向居民借用單位監視，飛虎隊亦奉召到場。

恒生銀行回覆傳媒查詢表示，銀行遇劫後立即報警，並全力配合警方調查，事件中受傷女職員送院治理後已出院，客戶及其他職員平安無礙；銀行將繼續與同事保持溝通及跟進其需要，並提供多方面支援。