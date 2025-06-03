欖隧新收費首工作天 繁忙時間暢順整體車流多一成

運物局長陳美寶昨到場視察，稱昨日零時至清晨6時大欖隧道車流較以往多約一成，而前日車流亦較一般周日平均數多約四成，交通情况符合預期。她說，透過分時段收費，期望可有效紓緩替代路線如屯門公路在繁忙時間約5%車流，當局會觀察約一年，再適時檢討。至於巴士車費會否隨隧道費下調，她說巴士公司調整車費時已考慮大欖隧道新收費。

陳美寶：符預期 觀察一年再檢討

陳美寶稱，從隧道管理公司得悉，「易通行」系統已自動根據運輸署所設定的收費調整；大欖隧道是繼3條過海隧道後第四條實行分時段收費的隧道，當局會密切監察車流，而據以往「三隧分流」經驗，預計要觀察約一年，以掌握車流數據，並適時檢視措施。

民建聯立法會議員陳恒鑌稱，剛過去的周末兩日車輛流量因假期而較平日高，認為大欖隧道減價，會受平時用其他道路的駕駛者歡迎，尤其平日或假日非繁忙時間，即使繁忙時間車流較想像中多，隧道仍保持暢順。就昨日所見，他認為新收費初步成效顯著，有效分流屯門公路及吐露港公路的交通，但駕駛者需時適應和評估路線選擇，故還需一定時間觀察，冀收費實施約半年後有基本數據作檢討。