34年無加價 香港仔隧道城隧研先調整

今年《財政預算案》提到，部分隧道收費逾30年未調整，由於政府投入龐大資金興建隧道，為體現「用者自付」原則，運物局將檢視各隧道及主幹道的收費。翻查1991年3月立法局文件，當時政府稱香港仔隧道和城門隧道通行費自1985年一直未有調整，提出同年4月1日起把通行費由3元加至5元，並預計當時加價可帶來額外5000萬元收入，此後兩隧收費未再調整，仍劃一收5元。

香港仔隧道年蝕1600萬 城隧5200萬

今年4月立法會特別財委會文件顯示，2023/24年度城隧營運開支1.52億元，收入1億元；同期香港仔隧道營運開支1.25億元，收入1.09億元。

陳恒鑌稱，政府早前討論大欖隧道收費時，有提及按數個原則決定收費，包括「用者自付」及交通疏導效果。他期望政府檢視調整收費時，除用者自付，亦要考慮分流效果。至於收回成本，他稱不少道路未必要收回成本，故政府以收回成本來收費，應向公眾解釋為何部分隧道需收回成本，另一些則不用。陳恒鑌認同城隧及香港仔隧道確多年無加價，具體加幅有待觀察。他又說，城門、香港仔及獅子山隧道收費較便宜，政府評估應否加價時，應解釋當中理據。