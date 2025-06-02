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海運56載終散場：姨姨不捨巨幕 唐山大兄謝幕

【明報專訊】屹立尖沙嘴廣東道約56年的海運戲院昨日最後一天營業，大批市民前來送別及「打卡」留念。戲院全日有6個場次，其中最後3場是「告別海運 嘉禾經典盲盒場」，皆播映上世紀70年代經典港產片，戲票全售罄。1971年上映、武打巨星李小龍代表作之一《唐山大兄》曾於海運舉行首映禮，昨晚最後一場「盲盒場」亦以《唐山大兄》作結。

昔首映場地之選 「盲盒場」另播《半斤八両》

嘉禾旗下的海運戲院1969年開幕，主要播放西片，以巨型銀幕著名，全盛時期有逾1700座位，是不少電影首映禮場地之選，例如《唐山大兄》便於該院首映，李小龍當年亦有出席為香港童軍舉辦的義映晚會。戲院於2013年翻新後，座位減至456個。

海運戲院以3場「盲盒場」告別觀眾，先後於下午5時半、7時40分及9時40分開場，分別放映許冠文、許冠傑主演的經典喜劇《半斤八両》（1976年上映）、李小龍的《猛龍過江》（1972年上映）和《唐山大兄》。戲院工作人員晚上8時許張貼《猛龍過江》劇照，讓影迷懷緬。

曾與拖友前後門白等半個鐘 「嗰時無電話」

七旬電影迷譚女士最不捨海運的巨型銀幕，並憶述與當時男友相約來看戲，卻分別在前後門等，「我男朋友前面等我，我喺後面等咗半個鐘，嗰時又無電話，好鬼激氣」，幸未有錯過放映時間。她說每逢有「大製作」上映皆會來海運戲院，如《星球大戰》、《大白鯊》，惟近年已轉往戲種較多的其他新建影院。

觀眾黃先生形容海運盛載港人集體回憶，他以前在尖沙嘴工作，幾乎每逢放工便會到海運看戲，由20多歲首次到海運，到70多歲告別海運，為此感到無奈；他說近年見證不少戲院不敵時代巨輪倒閉，認為「近年較少好戲，戲院捱唔住」，指電影質素與營運戲院互相影響。

李女士一行四人前日與昨日都有來看「盲盒場」，她年幼時首次看《E.T.外星人》便在海運戲院，故感到不捨，昨晚特意選擇當年相近座位。住跑馬地的她形容海運屬九龍區首選戲院，尤其看D-Box電影，因環境寬敞、票價實惠，海運結業後將選擇在港島睇戲。

今年北角新光、旺角新寶、嘉禾黃埔及太古康怡等戲院先後宣布結業，海運是第五間。海運戲院結業後，嘉禾院線尚餘5間戲院。

相關字詞﹕唐山大兄 猛龍過江 半斤八兩 戲院結業 海運戲院

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