九旬婦臉傷口現蛆蟲 牌照處巡院舍符標準

衛生防護中心最新一期《傳染病直擊》披露，5月3日錄得一宗90歲荃灣院舍女長者罹患蠅蛆病個案，她需坐輪椅（chairbound），患有多種慢性病，包括面部有癒合不良的慢性傷口。上月1日患者面上傷口發現蛆蟲，即日被送往公院治療，調查顯示蛆蟲屬麻蠅，患者情况穩定，至5月2日出院。衛生署回覆本報稱，該長者居於梨木樹邨康樹樓1樓至3樓的圓玄護養院暨長者日間護理中心。

體弱長者感染機率遠高一般人

衛生署表示，衛生防護中心已就今次個案向食環署和漁護署發出通報，包括在有關處所附近調查，並根據調查結果採取消滅和控制蒼蠅措施等。該署稱一直向所有院舍發放相關健康教育資料及指引，並提供有關預防蠅蛆病的感染控制建議及培訓院舍職員，提醒他們留意院友有否出現相關病徵。

衛生署稱，蠅蛆病並非法定須呈報的傳染病，但衛生防護中心一直鼓勵醫生呈報個案，2022年至2025年5月29日期間，中心每年錄得的蠅蛆病個案分別為0宗、4宗、2宗及1宗。蛆蟲的進食行為或會損害寄主的身體組織，導致皮膚受損、繼發性感染，以及器官機能失調，而體弱和缺自理能力的長者感染此病機率遠高於一般人。

衛署：傷口液體引蛆症金蠅 應妥善處理

預防措施方面，衛生署提醒市民每天洗澡及保持皮膚清潔，傷口流出的液體及血液會吸引蛆症金蠅，故應及時妥善處理及包紮好傷口，處理傷口前後必須潔淨雙手，也要定時評估傷口情况及保持敷料乾爽清潔，避免吸引蛆症金蠅產卵。