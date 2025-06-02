明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

醫家有藥網內容改用字 部分藥下架

【明報專訊】自稱全港最大網上醫生配藥平台「醫家有藥」（FastMed）涉違反《不良廣告（醫藥）條例》，衛生署向發布和安排發布廣告的人和公司發出書面警告。平台仍在運作，但已下架部分藥物，包括本報記者去年尾以顧客身分「放蛇」購買的抗生素「Curam Tab 1000mg」，另調整部分用字，例如購選藥物時「加入購物車」的選項改為「加入意向治療」。

「加入購物車」變「加入意向治療」

去年12月，該網頁將可供選購藥物分類為男性健康、女性健康、體重管理（減肥治療）、三高治療、專科健康、皮膚及過敏治療、嬰幼兒健康、常見藥物，涵蓋傷風感冒藥、避孕藥，以及屬處方藥的抗生素、「偉哥」、糖尿減肥藥、安眠藥等。記者上月底發現網站首頁分欄只剩男性健康、女性健康、骨質健康及常見藥物，藥物數量亦減少。

網站調整部分用字，配藥流程簡介原本提到的「特快醫生文字／視像面診審核」改為「特快醫生診斷」，並強調藥物正式訂單被處理前，平台醫生會審核客人過往醫療紀錄及過往處方醫生紙、配藥訂單等資料，而非之前所稱由護士或註冊藥劑師負責。

網站亦刪去大量內容，包括有關平台特點、平台與網上藥房的分別、為何平台產品價格如此親民等簡介。

立法會醫衛界議員林哲玄質疑，上述調整和刪除網站內容並不能保障病人權益，因為涉事平台購藥流程本身「危險」、是借醫生處方賣藥。他強調市民購買抗生素等處方藥應先諮詢醫生或藥劑師。

相關字詞﹕藥物安全 藥物 林哲玄 衛生署 醫家有藥

上 / 下一篇新聞