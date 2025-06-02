醫家有藥網內容改用字 部分藥下架

「加入購物車」變「加入意向治療」

去年12月，該網頁將可供選購藥物分類為男性健康、女性健康、體重管理（減肥治療）、三高治療、專科健康、皮膚及過敏治療、嬰幼兒健康、常見藥物，涵蓋傷風感冒藥、避孕藥，以及屬處方藥的抗生素、「偉哥」、糖尿減肥藥、安眠藥等。記者上月底發現網站首頁分欄只剩男性健康、女性健康、骨質健康及常見藥物，藥物數量亦減少。

網站調整部分用字，配藥流程簡介原本提到的「特快醫生文字／視像面診審核」改為「特快醫生診斷」，並強調藥物正式訂單被處理前，平台醫生會審核客人過往醫療紀錄及過往處方醫生紙、配藥訂單等資料，而非之前所稱由護士或註冊藥劑師負責。

網站亦刪去大量內容，包括有關平台特點、平台與網上藥房的分別、為何平台產品價格如此親民等簡介。

立法會醫衛界議員林哲玄質疑，上述調整和刪除網站內容並不能保障病人權益，因為涉事平台購藥流程本身「危險」、是借醫生處方賣藥。他強調市民購買抗生素等處方藥應先諮詢醫生或藥劑師。