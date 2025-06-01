查片職級限制維持 消息：督察級授權即可

據了解，警方最快今年將康文署及港鐵等4個政府部門及公營機構的閉路電視接駁至系統。被問到會否就不同案件類型授權不同職級警員可翻查的片段範圍，消息人士認為做法並不實際，強調出現罪案就要調查，亦不排除調查時延伸發現其他罪案。

消息人士續稱，現時警方以防罪滅罪為由索取其他部門及機構影像毋須獲法庭手令，但需經預約後到指定地點索取，比較費時，相信日後直接在警方系統瀏覽會加快調查進度。

現需約期索片 議員料添效率

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇表示，警方作為執法部門，本身可以防罪滅罪為由翻查港鐵閉路電視攝錄片段，港鐵會盡力配合。他說，警方索取片段前需事先與港鐵相關部門預約時間，再到指定地點索取，港鐵則需安排職級較高職員從旁協助，預計日後閉路電視片段駁入警方系統後，警方調查案件可更有效率。

身兼立法會鐵路事宜小組主席的張欣宇提到，兩鐵合併前九鐵及地鐵的閉路電視系統不同，昔日職員亦要到個別車務控制車站才能翻查閉路電視片段，舉例要到尖沙嘴站翻查旺角站的片段，但近年港鐵已陸續升級系統，車務經理或以上職級職員已獲授權，需要時在終端系統翻查閉路電視片段。