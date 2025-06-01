查片職級限制維持 消息：督察級授權即可

【明報專訊】警方正研究分階段將政府部門及公營機構的部分閉路電視影像及數據，接駁至警方「銳眼」計劃的系統，日後警方毋須親往部門或機構的指定地點索取閉路電視影像，可按調查需要直接瀏覽所需影像。至於會否為可查閱的警員職級設限，消息人士稱將維持現時做法，即負責調查案件的警員獲督察級或以上的上級授權，就可查閱系統內所有與該案相關片段。
據了解，警方最快今年將康文署及港鐵等4個政府部門及公營機構的閉路電視接駁至系統。被問到會否就不同案件類型授權不同職級警員可翻查的片段範圍，消息人士認為做法並不實際，強調出現罪案就要調查，亦不排除調查時延伸發現其他罪案。
消息人士續稱，現時警方以防罪滅罪為由索取其他部門及機構影像毋須獲法庭手令，但需經預約後到指定地點索取，比較費時，相信日後直接在警方系統瀏覽會加快調查進度。
現需約期索片 議員料添效率
曾任職港鐵的立法會議員張欣宇表示，警方作為執法部門，本身可以防罪滅罪為由翻查港鐵閉路電視攝錄片段，港鐵會盡力配合。他說，警方索取片段前需事先與港鐵相關部門預約時間，再到指定地點索取，港鐵則需安排職級較高職員從旁協助，預計日後閉路電視片段駁入警方系統後，警方調查案件可更有效率。
身兼立法會鐵路事宜小組主席的張欣宇提到，兩鐵合併前九鐵及地鐵的閉路電視系統不同，昔日職員亦要到個別車務控制車站才能翻查閉路電視片段，舉例要到尖沙嘴站翻查旺角站的片段，但近年港鐵已陸續升級系統，車務經理或以上職級職員已獲授權，需要時在終端系統翻查閉路電視片段。