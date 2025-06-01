警最快今年駁通港鐵3署CCTV 料覆蓋逾兩萬部閉路電視 將委顧問評私隱影響

明報記者 施晉宇

消息：該4機構數量多助執法

警務處長周一鳴上任後，曾於訪問提及正研究將政府部門的閉路電視系統納入警方系統。據悉，屬公營機構的港鐵亦包括在內。至於優先納入這4個部門或機構的原因，消息人士稱，主要由於閉路電視數量多，技術上也較快能兼容警方系統，而所涉閉路電視對警方維持公共秩序較重要，舉例鐵路系統特別繁忙，一旦有事故，翻查片段對執法幫助大。

需解技術問題 制式或不同

自去年4月推行「銳眼」計劃，警方分階段在罪案及人流較多地點安裝閉路電視，目標至2027年共安裝6000至7000組。根據警方數據，截至今年4月，計劃已協助偵破282宗刑事案件，拘捕513人，主要涉及盜竊、爆竊及傷人等。

消息人士指出，即使同一機構閉路電視也有不同制式，以港鐵為例，各路線閉路電視在不同年代安裝，需時解決技術問題，研究相關制式能否接駁至警方系統；加上接收的片段容量大，警方硬件及軟件需同時配合。

港鐵：一直與警方緊密合作

本報兩度向港鐵查詢閉路電視數目均未獲提供。翻查私隱公署2013年視察報告，當時港鐵在公眾地方安裝共3342部閉路電視攝錄機，列車車廂則有429部；數字未包括近年開通的港島線西延、南港島線及屯馬線。就是否正與警方研究接駁系統，港鐵回覆一直與警方緊密合作，現時警方若因執法需要，並按既定程序要求提供相關片段，港鐵會配合。

消息人士稱，警方會確保計劃能平衡執法需要及私隱保障，舉例讓市民得悉有否被閉路電視攝錄及相關片段會否納入系統，具體措施在正式推展前公布。前保安局長兼新民黨立法會議員黎棟國認為，《私隱條例》生效多年，很多「指定動作」均習以為常，舉例蒐集影像會張貼提醒告示，相信警方推展計劃前會確保符合條例要求，着市民不用擔心私隱問題。他又說「時間是金錢」，相信警方資料庫增加有助加快蒐證速度。

推展前公布具體措施

黎棟國信符私隱例

警方回覆稱，將委託獨立顧問機構做「私隱影響評估」、徵詢律政司及私隱公署意見，以及遵守個人資料保護相關規範，確保銳眼計劃符合《私隱條例》規定。被問到警方有否與公署接觸，私隱公署回覆不會評論個別諮詢，不同機構或政府部門不時諮詢個人資料私隱相關事宜，公署會反映相關意見。

研CCTV採AI

消息：英星早採人臉辨識

警方正研究在閉路電視系統應用人工智能（AI）技術，包括以電腦分析取代「肉眼」（見表2）。消息人士認為，目前單靠警員偵測「費時失事」，相信盡早引入人臉辨識技術能提高效率，日後亦會應用到已駁入系統的其他部門閉路電視影像，並稱目前內地、英國及新加坡等閉路電視均已應用人臉識別，本港進度相對落後。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，即使閉路電視本身不具人臉識別功能，蒐集錄像後仍能使用其他軟件做人臉辨識；攝錄片段解像度愈高及清晰，人臉辨識準確度就愈高。至於解像度需達什麼水平，他稱最少需要2000像素，亦視乎閉路電視與拍攝對象距離。

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