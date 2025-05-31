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觀察員身分參與 瑞士外長：歡迎華加强調解機制倡議

【明報專訊】昨日國際調解院公約簽署儀式上，有來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲超過80個國家、聯合國及約20個國際組織高級別代表出席活動，其中有份簽約成為創始成員國的國家佔33個；沒簽署加入公約的瑞士則以觀察員國身分參與。瑞士聯邦委員兼外長卡西斯（Ignazio Cassis）昨在儀式致辭，稱瑞士基於外交中立原則，為國際社會提供斡旋基礎，並歡迎中國加強調解機制的倡議，冀新成立的國際機構，能為調解注入新動力。

冀新調解院注入新動力

除了多國簽署公約加入國際調解院，律政司昨亦與柬埔寨王國商業部大臣CHAM Nimul簽署合作備忘錄，加強兩地調解等方面合作。

卡西斯昨親自來港出席儀式，他表示世界充滿不確定，瑞士支持促進務實的解決方案、維護穩定、以規則為基礎的國際秩序的倡議，形容這屬實現持續和平及共同繁榮的基礎。他形容，儘管瑞士與中國在許多方面存在差異（differ in many ways），惟得益於定期的高層交流及持續對話，兩國的雙邊關係仍然成熟且充滿活力。

稱瑞士調解經驗有賴中立務實

瑞士將以觀察員國身分參與國際調解院，卡西斯分享瑞士的調解經驗歷史悠久，有賴該國外交中立務實，並藉誠信及不求出風頭（refusal to seek the spotlight）原則，成功助國際間紛爭斡旋。他舉例，中美兩國代表團本月中在日內瓦就貿易問題磋商，正是因瑞士低調的外交精神，令雙方會晤成為可能。

卡西斯形容在當今分化的世界，對公正與有效調解的需求日益增加，瑞士會一如既往維持使命，同時熱切見到新成立的國際調解院，將如何透過培養信任、務實與成果，並在避免不必要的官僚主義下，推動調解發展。

相關字詞﹕卡西斯 瑞士 國際調解院

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