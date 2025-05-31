33國簽署國際調解院公約 近半非洲 王毅：冀增全球南方國際代表性發言權

稱港回歸「和平解決國際爭端範例」

來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲85個國家，以及近20個國際組織的高階代表約400人，出席昨日灣仔舉行的公約簽署儀式及論壇。除了王毅，聯合國副秘書長李軍華、多個簽約國代表及特首李家超等出席。公約分11章、共63條款，列明國際調解院原則及組織架構，調解院的調解員將處理國家之間、一國與另一國國民之間，以及私主體間國際商事共3類爭議（見另稿）。

王毅昨形容，香港回歸本身就是「和平解決國際爭端的成功範例」，香港兼具普通法系和大陸法系優勢，在國際調解方面具得天獨厚的條件。他提到，《聯合國憲章》明確規定調解是和平解決國際爭端的優先方法之一，但至今未有相關的政府間法律組織，國際調解院將「填補國際調解領域機制的空白」。他相信調解院的成立，與訴訟、仲裁等現有國際爭端解決機制相互補充，同時希望藉此增強發展中國家參與度、推動國際爭端解決機制向公平普惠方向發展，並提升全球南方在國際治理的代表性和發言權。

津巴布韋：供發展基石

巴基斯坦：體現「中國智慧」

昨有4個簽署公約的國家代表發言，均讚揚中國貢獻，津巴布韋外長穆爾維拉讚揚中國支持全球和平的倡議，在眾多已發展國家面前，為發展中國家發展議程提供基石。巴基斯坦副總理兼外長達爾形容，中國對國際調解院的倡議體現「中國智慧」，又認為總部選址香港合適。

聯合國代表：首簽30多國大成功

創始成員近半來自非洲，其餘來自亞洲、美洲、大洋洲，歐洲國家分別是白俄羅斯及塞爾維亞。被問到締約國較少為已發展國家會否影響代表性，聯合國國際貿易法委員會秘書長Anna Joubin-Bret向本報說，不評論成員國比例分佈，但肯定調解院具代表性，說國家願花時間才會存在於國際組識，認為公約在開始階段已有30多國簽署已是巨大成功。

有稱倡議有別歐洲強國 將扭形勢

斯洛文尼亞前總統圖爾克昨出席論壇，他回應提問稱，傳統歐洲「強國」發展調解至少數十年，未必很熱心加入新的國際組織，認為中國提出新的倡議有別於一些歐洲強國，將令形勢改變。前律政司長鄭若驊認為「國家沒分大小，都是平等主體」，開始時多是由同樣思維及想法的國家一起簽署，當其他國家見到好處，便會考慮加入。

亞洲國際法律研究院聯席主席梁定邦向本報說，33國簽署只是開始，《新加坡調解公約》開始時也較少國家參與，相信日後隨締約國陸續核准公約，會有更多國家加入。港大法律學院教授安夏蘭認為，目前成員來自非洲、拉美、東歐、太平洋群島及亞太區，相信調解院有機會透過調解國與國議題來累積經驗。

李家超致辭稱，國際調解院的設立反映香港對落實《聯合國憲章》規定，以調解等和平方式維護國際和平與安全的堅定信心；律政司長林定國期望國際調解院在今年底或明年初投入運作。