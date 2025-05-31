鄭雁雄卸職 周霽接掌中聯辦 兼任國安委顧問 建制：周溫和利港吸國際人士

鄭任期歷來最短

人大政協稱無徵兆

鄭雁雄2023年1月由駐港國安公署長調任中聯辦主任，至今近兩年半，翻查回歸後歷任中聯辦主任任期，鄭是任期最短一人；連同出任公署長近3年半，即共5年多時間，與過往駐港機構領導相若。新任中聯辦主任周霽目前仍留任屬正部級及分管日常事務的港澳辦常務副主任，過去曾多次低調來港調研。有資深建制人士則觀望周霽形象較溫和，有利吸引國際人士來港。

李：周熟對港政策 感謝鄭貢獻

特首李家超昨晚在公布後約一個多小時發聲明，十分歡迎周霽出任，形容他熟悉國家對港政策，並在內地曾任湖北省及河南省多職，有豐富政策制定執行和地區管治經驗。他同時感謝鄭雁雄任中聯辦主任以來貢獻，包括支持特區完成《基本法》23條本地立法，也關心市民安居樂業及青年發展。

鄭雁雄上周先後出席再出發大聯盟及廣東美術百年展公開活動，昨日國際調解院簽約儀式則未見其身；中聯辦網頁截至昨晚未更新資料。

劉兆佳：周「重磅」或盼加強地位

有人大政協形容，是次調動全無徵兆，是看新聞才知，不過周霽熟悉港澳事務，兩會期間港澳辦主任夏寶龍座談，周經常一同在席。該人士說，目前難推測中央任命背後考量，包括港澳工作是否要加快，同時也要觀察鄭雁雄去向，例如是否留在港澳系統。

另一人大政協也說，事前沒特別消息，但認為按內地制度，差不多就要輪換，並不意外。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，周霽目前仍是港澳辦第一副主任，加上周加入港澳辦前曾任河南省委副書記及副省長，在內地官場算「重磅」，他分析是次調動或想加強中聯辦主任地位及政治能量。他不想太多猜測，但推測中央想加強港澳辦及中聯辦的密切聯繫、令中聯辦更貫徹中央港澳工作小組的工作要求，更好執行中央對港政策。他說，夏寶龍任港澳辦主任及港澳辦升格後，本身港澳辦及中聯辦已合一。

周曾稱中央視港明珠 籲勿被唱衰

現年61歲的周霽是湖北人，調任港澳系統前曾任湖北省常委、河南省委副書記等多個職位，2023年起任港澳辦常務副主任。他去年出席港區人大全體會議，曾為開放自由行步伐解釋，說考慮基建及住宿等容納能力，形容過程是互動。他又強調，中央一直視香港為掌上明珠，呼籲不要被人唱衰。

鄭雁雄現年同樣61歲，是廣東汕頭人，2011年曾於汕尾市委書記任內處理烏坎事件而為港人熟知。2020年7月他出任駐港國安公署首任署長，2023年1月調任中聯辦至昨日。

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