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八大非本地生額 李家超稱可審視再加

【明報專訊】美國繼禁止哈佛大學招收國際學生，最新再收緊留學生限制，包括將撤銷部分中國留學生簽證。特首李家超昨日出席立法會交流答問會時重申，歡迎受美國政策歧視或不公對待的學生來港留學，如有需要可再審視八大取錄非本地生的限額，並要加快發展北部都會區大學城。

劉智鵬倡大學城「高姿態」擴展

劉國勳籲優先「上馬」

多名立法會議員昨在會上提及美國針對留學生的政策。嶺大協理副校長、選委界劉智鵬建議政府「高姿態」擴大北都大學城規模，並增撥專項研究經費，吸引留美以至其他國家的學生及學者來港發展。

李家超表示認同劉智鵬的建議，重申政府與各大學將全力支援及協助受美國政策影響、欲來港的學生。政府在2024/25學年將8間資助大學取錄非本地生限額增加一倍，由佔核准學額兩成增至四成，李家超稱如有需要，願再審視招收非本地生限額。

民建聯劉國勳提出加快發展北都大學城，建議擴大洪水橋大學城用地規模並優先「上馬」，盡快向全球大學就大學城發展做意向調查。李家超稱教育局會考慮有關建議，「我個人很希望加快推動大學城建設」。

李家超稱本港教育系統及質素優良，擁有5所全球排名前100位的大學，但需要高教界協助推廣，「你一句說話去講自己領域有什麼優勢，比政府講更有公信力」。

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