與中共聯繫華生多 美組織料波及者眾

美國國務卿魯比奧周三的公布來得突然，美國政治新聞網站Politico周三（28日）引述一名美國領事官員表示，對新的簽證命令感驚訝，直至報道刊登前，使領館都沒收到相關指示。

美國非牟利組織「美中教育信託」執行總監盧曉玫（Rosie Levine）稱簽證新政策影響巨大，她說：「中國約有9900萬名共產黨員，因此視乎他們（美國政府）如何執行這政策。這可能影響到每名有志來美國的中國學生，這些人的背景中都可能存在跟中共的聯繫。」

英國廣播公司（BBC）周四報道，一些中國學生對於到美國讀書悔不當初，其中一名來自上海的22歲賓夕法尼亞大學碩士生說：「我已經感到後悔了。」

留華美生少 分析料京不收緊

據彭博社分析，中國對等收緊美國學生赴華留學的可能不大，因中國國家主席習近平前年11月跟時任美國總統拜登在三藩市會晤時，表示期望此後5年能安排5萬名美國年輕人到中國，以穩定雙方聯繫；而美國國務院去年4月公布的統計數字顯示，當時只有少於900名美國學生在華求學。報道又引述亞洲社會政策研究所（ASPI）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）認為，中方或採取其他報復手段，例如在經貿方面對關鍵礦物實施新的出口限制。

（Politico/BBC/彭博社）