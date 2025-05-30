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港商：或阻赴美傾生意 升學顧問：收過百查詢

【明報專訊】美國政府繼擬暫停新學生簽證面談，美國國務卿魯比奧周三亦表示將加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。有本港升學顧問認為一個地方移民政策改變屬正常，但美方須盡快交代，學生才知如何應對。有商界估計修訂簽證標準也涉及商務、旅遊等簽證，料影響港商，但相信港商即使未能親身赴美，仍可以視像會議等方式繼續與美國商家做生意。

料簽證面試時間增 審批延長

天達海外升學中心高級經理何卓彥稱，目前資訊有限，估計美國審批簽證重視面試，料未來面試時間或增加，審批亦會延長。他說，近年赴美留學港生減少，不少憂慮中美關係而轉往英、澳升學，料最近發展將進一步影響赴美升學氣氛，「其實有好多選擇，學生會多線考慮」。

升學顧問陳思銘說，美國繼擬暫停新學生簽證面談的消息傳出後收到逾百查詢，學生有憂影響開學，亦有憂即使獲發簽證，在美留學數年間政策仍有變動。陳促請美方盡快交代，讓學生知道如何應對，「移民政策有改動，總有得解決，但要知道遊戲規則」。

對於美國加強審查來自中國內地及香港的簽證申請，香港工業總會常務副主席陳偉聰稱未知細節，但預計涉及商務和旅遊簽證，鑑於中美早前暫緩關稅90天，部分欲趕赴美國傾生意的港商將受影響。問及措施會否影響港商對美國市場態度，陳說：「相信港商立場是有生意做一定繼續做。」他稱即使未能親赴當地，港商也可以視像會議與當地商家繼續生意往來。

施榮懷：感受市場難靠視像

中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷表示商務洽談有很多方式，可視像會議、通電話、甚或邀對方來港，但港商若想到當地感受市場，則難有方法代替。整體而言，他認為生意是雙方互利互惠，如美方不批簽證予港商，自身也有損失，惟目前特朗普決策難觸摸，他建議港商及全球商家需思考擴展其他市場。

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