港商：或阻赴美傾生意 升學顧問：收過百查詢

料簽證面試時間增 審批延長

天達海外升學中心高級經理何卓彥稱，目前資訊有限，估計美國審批簽證重視面試，料未來面試時間或增加，審批亦會延長。他說，近年赴美留學港生減少，不少憂慮中美關係而轉往英、澳升學，料最近發展將進一步影響赴美升學氣氛，「其實有好多選擇，學生會多線考慮」。

升學顧問陳思銘說，美國繼擬暫停新學生簽證面談的消息傳出後收到逾百查詢，學生有憂影響開學，亦有憂即使獲發簽證，在美留學數年間政策仍有變動。陳促請美方盡快交代，讓學生知道如何應對，「移民政策有改動，總有得解決，但要知道遊戲規則」。

對於美國加強審查來自中國內地及香港的簽證申請，香港工業總會常務副主席陳偉聰稱未知細節，但預計涉及商務和旅遊簽證，鑑於中美早前暫緩關稅90天，部分欲趕赴美國傾生意的港商將受影響。問及措施會否影響港商對美國市場態度，陳說：「相信港商立場是有生意做一定繼續做。」他稱即使未能親赴當地，港商也可以視像會議與當地商家繼續生意往來。

施榮懷：感受市場難靠視像

中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷表示商務洽談有很多方式，可視像會議、通電話、甚或邀對方來港，但港商若想到當地感受市場，則難有方法代替。整體而言，他認為生意是雙方互利互惠，如美方不批簽證予港商，自身也有損失，惟目前特朗普決策難觸摸，他建議港商及全球商家需思考擴展其他市場。