美力阻華生負笈 收緊中港簽證 白宮稱防竊知識產權 北京批歧視提交涉

撤學生簽證「料數千」

針對具中共聯繫讀關鍵學科

美國國務院的新聞聲明題為「新簽證政策以美國優先，而非中國」。魯比奧在聲明中沒有交代措施執行細節，亦沒說明針對中國內地及香港未來簽證的措施是否只限於學生類別。彭博社報道，魯比奧上周曾告訴國會，「會被撤銷學生簽證的個案當下可能有數千宗」，強調獲取美國簽證「並非權利而是特權」。

在魯比奧宣布之前，美國傳媒周二（27日）已引述流出的內部外交電文報道，魯比奧周二已簽令要求駐各國使領館即時暫停安排學生簽證申請人預約面談，並準備擴大審查申請者的社交媒體；暫停學生簽證申請者面談的措施不適用於已獲排期者。

新措施細節待交代 未提只限學生否

其後，魯比奧周三在其官方X帳號宣布會有新的簽證限制政策，表示該政策將「適用於參與審查美國人言論的外國官員和個人」，並說「那些致力於損害美國人權利的外國人不應該享有前往美國的特權」。上述帖文沒有直接提及學生簽證安排，魯比奧其後的帖文及國務院的公布才有關於學生簽證安排的簡短聲明。

特朗普首個總統任期已有系統地審查入境者網上活動的措施，這次可謂更進一步。美國政治新聞網站Axios周三引述一名美國國務院官員稱，「特朗普2.0」的新做法是為「保護美國民眾，並尋求美國對華關係重新取得平衡」。該官員聲稱中國多年來利用美國簽證制度，推進中共的優先目標，「把中國學生送到美國最好的高校和研究型大學，並為北京竊取我們的知識產權」。

留美生內地第二多 港去年5600人

新措施的最終影響未可知，但有在美的中國學生已表示後悔（見另稿）。受美國政府資助的全球非牟利組織IIE統計顯示，去年在美國留學的中國內地學生約27.7萬人，數目僅次於印度。路透社報道，相關數字已從2019年高峰37萬回落不少，原因是受近年中美關係緊張加劇、美國政府加強審查中國留學生，以及新冠疫情等因素影響。IIE統計亦顯示，去年在美國求學的香港學生逾5600人（見圖）。

彭博：加州大學亦恐受查

特朗普政府近期針對移民簽證問題及與其眼中有問題的學校「開戰」，包括宣稱哈佛大學應就「助長暴力和反猶主義」和「與中國共產黨協調配合」被問責，凍結哈佛22億美元（約171.6億港元）聯邦撥款及6000萬美元（約4.68億港元）合約，又禁制該校招收國際學生，引發訴訟。彭博社周三報道，加州大學將成為特朗普政府下一個調查目標，「東岸、西岸，以及中西部」其他大學亦有可能面臨政府法律行動。

（美國國務院網站/彭博社/路透社/中央社）

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