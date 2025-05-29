認「美圖秀秀」改DSE成績報教大 22歲女還押 初稱「好玩」後說「send錯」 辯：憂不獲錄取母失望

英文2級改3級 官斥圖誤導有自首

被告吳梓瑩（22歲，無業，持香港身分證），辯方求情表示，校方因被​告的副學士成績及面試表現才錄取她。辯方續說，在校方核對成績前，被告主動致電把事件通知校方，遭裁判官問辯方是否有證據，並批准短暫休庭讓辯方索取指示。

休庭後，辯方稱沒證據支持被告說法，但被告已請考評局把正確的文憑試成績證書寄給校方，不過所有申請人本來也須經考評局向校方提供成績證書。裁判官聽罷，質疑被告早知自己行為會在監察制度下被揭發，迫不得已才通知校方，卻企圖誤導法庭她有自首。裁判官斥責被告的行為對其他考生不公，監禁是恰當刑罰，但會先索取報告再判刑。

校方核對揭發 報警取消錄取

案情指被告去年報讀香港教育大學的語文研究（榮譽）文學士（英文主修）課程，校方去年6月19日收到她的網上申請表及文憑試成績通知書副本，均顯示其英文科成績為第三級；她同年7月26日通過網上面試後獲錄取。校方其後核對由考評局發出的成績證書，證實被告英文科成績僅為第二級。被告回覆校方查詢時說，更改成績是「因為好玩」。校方其後報警及取消錄取。

被告去年9月20日被捕後在警誡下說「我係send（傳送）錯資料」。她在警誡錄影會面中，承認為加強競爭力而用「美圖秀秀」把成績通知書副本上的英文科成績由第二級改為第三級。

【案件編號：FLCC 724/25】