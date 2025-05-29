升學顧問：有美校停發證明信 學生申簽證遭暫緩

【明報專訊】據報美國政府擬暫停新學生簽證面談，同時考慮擴大國際學生社交媒體的審查範圍。在本港的天達海外升學中心的高級經理何卓彥稱，近日接獲10多間美國院校通知，由於未知學生能否成功申請簽證，故院校暫停發出學校證明信。據他了解，有打算到美國升學的學生簽證申請遭暫緩。不過他估計有關情况屬短暫安排，一旦特朗普政府與各院校政策「明朗化」，料會陸續恢復簽證安排。
美領館：面談時間屬動態安排
被問會否跟隨特朗普政府的決定，美國駐港總領事館發言人昨回覆時無正面回應，僅稱非移民簽證面談時間屬「動態（dynamic）」安排，大使館或領事館處理方式反映在遵守美國法律下，審理個案的所需時間。發言人又稱不評論內部通訊事宜，僅稱特朗普政府專注透過維持最高標準的簽證流程，以保護美國公共安全。
顧問稱逾20高中生擬棄赴美
升學顧問陳思銘稱，由於目前政策不明朗，加上無法網上預約辦理簽證時段，了解到暫時至少有20至30名原本到美國就讀的高中學生打算放棄赴美。他呼籲有意到海外升學者抱持觀望態度，舉例在新冠疫情期間，海外院校可安排網上授課，甚至讓學生到當地姊妹院校就讀，相信美國院校會因應特朗普決定推出應對措施。他又提到英國院校截至8月前仍可以申請報讀，若有學生擔心，仍可先了解以作「兩手準備」。