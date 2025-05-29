升學顧問：有美校停發證明信 學生申簽證遭暫緩

美領館：面談時間屬動態安排

被問會否跟隨特朗普政府的決定，美國駐港總領事館發言人昨回覆時無正面回應，僅稱非移民簽證面談時間屬「動態（dynamic）」安排，大使館或領事館處理方式反映在遵守美國法律下，審理個案的所需時間。發言人又稱不評論內部通訊事宜，僅稱特朗普政府專注透過維持最高標準的簽證流程，以保護美國公共安全。

顧問稱逾20高中生擬棄赴美

升學顧問陳思銘稱，由於目前政策不明朗，加上無法網上預約辦理簽證時段，了解到暫時至少有20至30名原本到美國就讀的高中學生打算放棄赴美。他呼籲有意到海外升學者抱持觀望態度，舉例在新冠疫情期間，海外院校可安排網上授課，甚至讓學生到當地姊妹院校就讀，相信美國院校會因應特朗普決定推出應對措施。他又提到英國院校截至8月前仍可以申請報讀，若有學生擔心，仍可先了解以作「兩手準備」。