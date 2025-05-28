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屯門公路爆水管 23屋苑2酒店停水

【明報專訊】屯門公路昨清晨爆水管，往元朗方向近兆康站3線輪流封閉，工人昨晚在慢線掘路搶修涉事900毫米食水管，多條道路塞車，多條巴士線需改道。事故亦影響區內食水及冲廁水供應，晚上11時開始屯門約23個屋苑、兩間酒店停食水，20條街道停鹹水。水務署表示工程團隊爭取在今日清晨或之前恢復食水供應，並於早上交通繁忙時間全面重開屯門公路。

水務署表示，昨晚11時起暫停屯門區北部、皇珠路以北、震寰路及青松觀路交界以南，以及屯門河以西北全部樓宇的食水供應，部分樓宇備有水缸，仍能維持供水一段時間。昨晚11時停水前，水務署安排8輛水車及120個水箱為受影響居民提供臨時食水。至於鹹水則於昨午1時許已暫停。

水務署亦派水車注水給屯門醫院、青山醫院及小欖醫院的水缸，確保其服務不受影響。醫管局新界西聯網表示，醫院會採取應變措施，控制食水用量。

議員稱水管不屬更換計劃 盼水務署再評估

在屯門良德街、田景邨及山景邨的供水點，昨晚11時前仍未見居民取水。立法會議員陸頌雄及關愛隊成員在田景邨巡視供水安排，陸說留意到信息混亂，例如有屋苑不在受影響範圍，但管理處向住戶或商戶表示晚上制水。

據他了解，今次爆裂的水管約有40年歷史，不屬「風險為本水管改善計劃」需更換的水管，他希望水務署重新評估風險。

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