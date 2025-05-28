屯門公路爆水管 23屋苑2酒店停水

水務署表示，昨晚11時起暫停屯門區北部、皇珠路以北、震寰路及青松觀路交界以南，以及屯門河以西北全部樓宇的食水供應，部分樓宇備有水缸，仍能維持供水一段時間。昨晚11時停水前，水務署安排8輛水車及120個水箱為受影響居民提供臨時食水。至於鹹水則於昨午1時許已暫停。

水務署亦派水車注水給屯門醫院、青山醫院及小欖醫院的水缸，確保其服務不受影響。醫管局新界西聯網表示，醫院會採取應變措施，控制食水用量。

議員稱水管不屬更換計劃 盼水務署再評估

在屯門良德街、田景邨及山景邨的供水點，昨晚11時前仍未見居民取水。立法會議員陸頌雄及關愛隊成員在田景邨巡視供水安排，陸說留意到信息混亂，例如有屋苑不在受影響範圍，但管理處向住戶或商戶表示晚上制水。

據他了解，今次爆裂的水管約有40年歷史，不屬「風險為本水管改善計劃」需更換的水管，他希望水務署重新評估風險。