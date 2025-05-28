明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

中一開班門檻升 兩學年25人變29 收生多學校班數准「4變5」 教界憂加快汰弱留強

【明報專訊】教育局上周二（20日）與學界代表開會檢視中學開班政策，事隔一周，局方宣布提高官津中學「開班線」，由現時每班25人，提高至今年9月起每班27人，明年9月進一步升至29人。局方亦宣布，開4班中一且符合條件的中學，可申請班數「4變5」，首年限5間中學申請。教育界立法會議員朱國強表示，新措施僅照顧收生強勢的傳統及地區名校，加劇學校惡性競爭；另有多名學界代表近日表明擔心新策「加速殺校」。

被質疑傾斜強校

教局稱擴班未必名門

本報昨向教育局查詢有否就新措施諮詢、預計新措施可「殺」多少中學、多少中學「縮班」，尚待當局交代。局方稱經常就不同範疇的教育政策與各持份者溝通和磋商。教育局副秘書長李碧茜昨在網誌「局中人語」稱，學齡人口結構性下降，如維持現有「開班線」，中學每班取錄26人便可開兩班，即平均每班13人，人數過少，有礙學校提供不同組合的選修科目，未能配合學生個別需要和全人發展。李又稱，近年至少6間中學申請班數「3變4」獲批，不一定是傳統名校。

教育局昨以「中學規劃未來路向優化方案」為題致函全港官津中學，宣布下學年起中一「開班線」由每班25人增至27人，意味28人可開兩班；明年9月起進一步增至每班29人（見表）。

中一至四全須點人頭

另外，教育局亦公布下學年推出先導計劃，容許開4班中一的中學可申請下年度開5班，首年限5間中學申請，條件包括連續3個年度在中一派位自行分配學位階段，所收申請數目已等於同年學額100%。當局亦擴大每年9月俗稱「點人頭」核准班數安排，下學年9月起逐年推廣至中一至中四各級均須點人頭，倘初中任何一級只得一班，須申「救校方案」（見另稿）。

朱國強倡開班線30人為限

立法會議員鄧飛稱，新措施加快中學縮班，而只開兩班中一的中學「更加不用說了」。他說並非每個辦學團體有能力將中學轉為私立，倘家長知道學校收生不足亦會「跳船」，料翻身機會不大。朱國強憂慮造成中學競爭，擾亂學校生態，容許中學班數「4變5」會影響不同地區的學額供求，破壞各區中學互信機制，呼籲當局調高「開班線」以30人為限，不應再提高。

校長稱Band 3影響最大

教界料非鼓勵大部分校擴班

有中一開3班、不願具名的中學校長說，新措施尤其影響收取第三組別（Band 3）學生為主的學校，「對學校挑戰更大」。他不滿當局未充分諮詢業界，「找一些會長或者執委坐下聊聊就當諮詢了，其實不行」。津貼中學議會主席李伊瑩說，首年限5間中學申請班數「4變5」，估計並非鼓勵大部分學校改變現行班級結構，呼籲學校審慎考慮辦學特色、校舍大細及未來人口變化等因素。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕縮班殺校 中學 開班線 教育局

上 / 下一篇新聞