將軍澳線故障罰1920萬 港鐵設一日半價 議員不滿回饋少 倡該線3日免費

田北辰質疑不改手動

港鐵：增行車時間風險

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨交代事故時序及成因（見表），她稱事故發生於北角至油塘站隧道段內接近防洪閘位置，供電系統由隧道上方的饋電線，經跨接線再輸送至接電線，列車的集電弓從接電線取得電力供應，當中跨接線主要由金屬扣夾固定；她指當晚做臨時復修時，發現跨接線有移位及受損迹象，故列車駛過時觸發間歇短路，引致電力保護裝置跳掣。

實政圓桌議員田北辰關注當日將軍澳線為何需全線停駛，不改為手動操作過海段。李婉玲解釋，將軍澳線信號系統無單線雙程行車配置，人手操作會增加行車時間，而在無信號系統保護下會增加安全風險。她說，考慮到月台配置，若兩個方向列車使用同一月台上落客會有風險、引起乘客混亂。

積分回饋 李世榮：無補於事

李婉玲稱，港鐵會就事故做多方面跟進工作，包括加強資訊發放，讓乘客掌握預計復修進度，以及安排為受影響的MTR Mobile乘客提供積分作額外回饋等。新界東南議員李世榮認為積分對市民無補於事，要求港鐵提供平日免費來回程給將軍澳線乘客，港鐵常務總監—香港客運服務楊美珍回應稱，原本概念是回饋積分足以換取「去邊度都得嘅車程」，強調絕非省錢與否問題。

港島西議員陳學鋒指港鐵管理層「人工愈高、責任愈高」，認為管理層不應將責任推卸前線，倡訂立機制將管理層薪酬與事故掛鈎。陳美寶回應稱，現時港鐵管理層「與表現掛鈎的薪酬」由公司董事局薪酬委員會負責釐定，會考慮公司業績、工作表現、營運及顧客服務表現等範疇，她稱會向港鐵董事局及薪酬委員會提出，研究如何將影響乘客的服務及表現在機制中具體反映，並作全盤考慮。