將軍澳線故障罰1920萬 港鐵設一日半價 議員不滿回饋少 倡該線3日免費

【明報專訊】港鐵將軍澳線上周四（22日）因電力及信號系統故障，全線服務一度暫停，經超過5小時始全面恢復行車。運輸及物流局長陳美寶昨日在立法會鐵路事宜小組委員會會議上表示，港鐵須就事故撥出1920萬元，連同早前兩宗工程車事故及「服務表現回贈」帳戶內的累積款項，港鐵會按機制要求安排一日「特別車費日」，為乘客提供半價乘車優惠。不過多名議員「唔收貨」，紛紛表明不滿回饋額太少，有議員倡議將軍澳線全線提供免費乘車3日。
田北辰質疑不改手動
港鐵：增行車時間風險
港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨交代事故時序及成因（見表），她稱事故發生於北角至油塘站隧道段內接近防洪閘位置，供電系統由隧道上方的饋電線，經跨接線再輸送至接電線，列車的集電弓從接電線取得電力供應，當中跨接線主要由金屬扣夾固定；她指當晚做臨時復修時，發現跨接線有移位及受損迹象，故列車駛過時觸發間歇短路，引致電力保護裝置跳掣。
實政圓桌議員田北辰關注當日將軍澳線為何需全線停駛，不改為手動操作過海段。李婉玲解釋，將軍澳線信號系統無單線雙程行車配置，人手操作會增加行車時間，而在無信號系統保護下會增加安全風險。她說，考慮到月台配置，若兩個方向列車使用同一月台上落客會有風險、引起乘客混亂。
積分回饋 李世榮：無補於事
李婉玲稱，港鐵會就事故做多方面跟進工作，包括加強資訊發放，讓乘客掌握預計復修進度，以及安排為受影響的MTR Mobile乘客提供積分作額外回饋等。新界東南議員李世榮認為積分對市民無補於事，要求港鐵提供平日免費來回程給將軍澳線乘客，港鐵常務總監—香港客運服務楊美珍回應稱，原本概念是回饋積分足以換取「去邊度都得嘅車程」，強調絕非省錢與否問題。
港島西議員陳學鋒指港鐵管理層「人工愈高、責任愈高」，認為管理層不應將責任推卸前線，倡訂立機制將管理層薪酬與事故掛鈎。陳美寶回應稱，現時港鐵管理層「與表現掛鈎的薪酬」由公司董事局薪酬委員會負責釐定，會考慮公司業績、工作表現、營運及顧客服務表現等範疇，她稱會向港鐵董事局及薪酬委員會提出，研究如何將影響乘客的服務及表現在機制中具體反映，並作全盤考慮。