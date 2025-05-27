警新通訊系統取消招標 稱涉地緣政治及保安風險

改「直接購買」 預算開支20億

現有系統的保養合約2027年屆滿，政府於2023年4月提出為警隊開發新一代通訊系統，指TETRA技術頻寬較窄，未能實時傳送聲音及影像，不能配合現今警政需求。警務處向立法會提交最新文件，表示由於系統涉及警隊日常執法，直接影響國家安全、公眾安全、公共秩序及維持治安，為確保供應鏈穩定，提高項目的安全和可靠性，並增強系統的長期安全保障及可用性，決定基於公眾利益取消招標，改以「直接購買」方式物色「穩妥和符合服務要求的服務供應商」。

警方表示因應公共財政狀况，將簡化項目設計，減少開發與維護費用，以降低成本，最新開支預算由2023年估算的52億元降至20億元。其中建立「核心網絡」及傳輸網、購買通訊設備系統等硬件和軟件開支共約10.8億元，較原來預算大減約七成，而安裝系統、僱用合約員工等工程和專業服務開支需要約8.29億元。當局預計系統在2031/32年度全面推行後，每年經常開支約9640萬元。

擬下月申撥款 2027年中推

文件並提到，考慮國家安全、通訊服務安全及可靠性等因素，建議新系統採用「政府為主、商業為輔」模式，由政府建設和營運系統的核心網絡和基站，滿足關鍵任務通訊的嚴謹要求，同時租用商業網絡服務，善用其覆蓋範圍廣闊的優勢。

政府計劃下月就項目向立法會財委會申請撥款，今年內批出合約，預期2027年中推出首階段服務，2030年底全面投入服務。