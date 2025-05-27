1991年瞞有樓今須遷 公屋戶覆核 七旬患腦退化 稱早年代兄持有從沒擁實益

申請人蔡明珠（現64歲），擬答辯人為香港房屋委員會及上訴委員會（房屋）。本報記者昨晚到訪涉案廣源邨單位，蔡表示暫不受訪，以免影響司法程序。

去年揭1984至98年偕嫂持物業

據司法覆核申請書，申請人的丈夫曾滿（現71歲）於1991年透過「臨屋居民調遷公屋計劃」獲編配廣源邨一個單位，戶籍包括曾滿、申請人及兩子一女，女兒長大後退出戶籍。至去年，房屋署善用公屋資源分組調查後發現曾滿在1984至1998年與其嫂子聯名持有一間位於旺角的物業，並發出《終止租約通知》及《遷出通知書》，理由是曾滿沒有如實申報擁有住宅物業，作虛假陳述，違反《房屋條例》。

曾滿女兒遂以父親名義向上訴委員會（房屋）（下稱委員會）上訴，聲稱父於1984年將所有積蓄約11萬元借予兄長置業，其兄為表承諾必定還款，提出由曾滿與其嫂聯名持有該物業，至1998年其兄長已清還款項及將業權轉到其名下；申請書指曾滿從沒有住於該物業、沒有從中獲益，亦不認為自己擁有過物業。

稱錢借兄置業 還清後業權歸兄

委員會於裁決時參考曾滿家庭狀况，指兩夫婦年過六旬，曾滿有認知障礙及長期病，其中一子已移民，由其餘兩名子女提供經濟支援；如他被收回單位，他或子女需花費30多萬積蓄搬屋，亦難以應付沙田區租金，需搬往他區，對生活構成負擔。

惟委員會認為房委會的決定有理有據，指曾滿當初填寫申請公屋的聲明書中已訂明虛假陳述後果；雖然其中一名委員考慮曾滿年老及有認知障礙，傾向酌情讓他保留戶籍，但另兩名委員認為沒有充分理由行使酌情權，如予酌情恐令房署日後難以執行房屋政策。

上訴委會未行使酌情權

稱聲明書訂明虛假陳述後果

申請人在申請書中要求法庭撤銷房委會的《遷出通知書》，並將個案發還委員會重新考慮，因委員會無考慮個案的特殊情况，包括曾滿沒從該物業中獲得任何得益、他是真誠相信已如實申報，以及患有認知障礙症及智力大幅退化，強制遷出會不利其情緒及病情；若房委會採一刀切政策，將限制其酌情權及過度干涉《基本法》下保護香港居民有依法享受社會福利的權利。

【案件編號：HCAL 1204/25】

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