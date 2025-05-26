李耀培：兩地駕駛習慣不同 倡設研習班

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培說，內地與香港行車上落方向相反，內地駕駛者來港轉彎「睇位」時易有盲點，另內地駕駛習慣是紅燈仍可右轉、有多條行車線的道路容許掉頭等，但香港只有綠燈才可行車且不能中途掉頭；泊車方面，香港車位窄，很多停車場亦未如內地車場設自動系統識別進出車的車牌，仍要拍卡進入，左軚車或感不便。

田北辰：倘在港違規 要一視同仁

實政圓桌議員田北辰認為，香港路面情况複雜，同意應要求粵車司機參與課程，若粵車在港違交通規則，要確保一視同仁處理，以令市民安心；但他亦指出，對於如雙白線切線、違泊等較輕違例，據其了解內地對違泊初犯者會先警告，再犯才罰款，考慮到內地駕駛者不熟悉香港規則，建議當局可參考內地做法，初犯者視乎情况酌情處理。

關注充電 陳恒鑌籲提供「轉插頭」

民建聯議員陳恒鑌認為，駕駛者一般若不熟悉目的地交通規則，「自己都未必夠膽揸」，相信內地司機來港前會自行了解，政府也可提供小冊子等協助。他另關注內地電動車在港充電問題，兩地充電標準及設備現時不相容，盼商界及政府助提供「轉插頭」等配套。

至於內地司機如何繳付交通違例罰款及付隧道費等，李耀培建議當局參考內地交警部門「交管12123」手機應用程式，註冊戶口後司機可在程式內隨時檢視有否違例事項及繳交罰款，而粵車在車頭貼上車貼後，隧道費可自動經同一戶口扣除，方便司機管理來港時所有交通相關費用。他並建議當局研設機制，經常違例或「走數」者，若情况嚴重應被取消南下資格。