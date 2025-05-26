車會憂港珠澳橋塞上塞 倡增開涵蓋口岸

運物局：內地部門致力增通關效率

運輸及物流局回覆時無提及會否開放更多口岸，僅稱據了解內地相關部門一直致力提升通關效率，包括增加小客車驗放通道、提升驗放效率、設置口岸即時通關資訊發布系統及加強引導旅客避開高峰出行等。至於香港口岸，局方稱會靈活調配人手、優化工作流程及運用創新科技，尖峰日子會加開額外私家車亭，應付車流增加。

自港車北上實施後，港珠澳大橋車流量不斷上升，去年日均車流量按年升九成至約1.2萬架次，今年2月進一步升至約1.35萬架次，為本港第二高車流量陸路口岸。大橋車流量增加很大部分歸因港車北上，運物局稱港車北上現佔大橋雙向車流量約四成、日均預約出行數量於兩年內增近18倍（見表）。

議員倡放寬乘客司機車上過關

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培說，雖然珠海口岸已不斷增加驗放通道，但港車北上塞車情况近一年未見大改善，高峰期仍可塞車達4小時，主要因為車流倒灌，除珠海口岸附近一帶市內交通擠塞，連帶香港口岸亦塞車。他擔心，除非直接擴建珠海口岸，否則開放粵車南下後，北上及南下各自倒灌車流會互相影響，令塞車惡化。

民建聯陳恒鑌稱，最好粵車及港車可自由經珠海或深圳上落，但深圳市內亦常塞車，相信內地未必願開放其他口岸。他認為，只要放寬容許乘客可與司機一樣留在車上過關，減少「車等人」，情况已可大為改善，促兩地政府在粵車南下正式實施前解決珠海口岸塞車隱憂，否則會令粵車南下吸引力大打折扣。