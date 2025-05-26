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「粵車南下」年底推 先限泊人工島 消息：次階段可駛市區 汽車會：配額應看承載力

【明報專訊】近年內地旅客來港消費力降級，據悉政府為吸引高端消費客群，正研究最快今年底起實施「粵車南下」，以振興本港市道。消息稱粵車南下會分階段推行，首階段粵車只可停泊港珠澳大橋人工島香港口岸的自動化停車場，第二階段可入市區「自駕遊」，每日來港粵車會設配額上限。汽車會稱本港泊位及路面空間有限，認為應以本港實際承載力決定配額及粵車行駛範圍，建議粵車須成功預約指定停車場才可入市區。

明報記者 孫澤芳

不過，有議員認為全面自駕遊才具吸引力，倡設申請者資產門檻，限制粵車數量之餘確保旅客消費力。

運輸及物流局回覆確認，大橋人工島兩個自動化停車場，包括轉機停車場及訪港停車場將是「粵車南下」安排的一部分，會隨粵車南下啟用，供廣東及澳門非營運私家車經大橋來港停泊，旅客可經機場轉飛或到口岸旅檢大樓辦入境手續訪港。局方未回應粵車可否入市區，重申正與內地探討細節，今年內公布。

研限駛部分區域否 終極願景自駕遊

「港車北上」2023年7月起實施，「粵車南下」一直只聞樓梯響，據悉兩地近日正研究今年底前分階段推行，首階段僅限在人工島停車場泊車轉乘，第二階段可入市區，正考慮會否僅限部分區域，如東涌、迪士尼、北部都會區等，終極願景是容許粵車在港自駕遊。

據國家統計局數字，去年廣東省有約1740多萬輛私人轎車。消息稱，為免造成擠塞，粵車南下將效港車北上須先網上預約，每日配額設限。特區政府一直無公布港車北上每日限額，但據運物局回覆，港車北上現時日均約3000車次，單日最高預約量約7000車次。

李耀培：粵車會稱倘非自駕遊欠吸引

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，曾與廣東省部分車會交流，對方稱若來港非自駕遊，吸引力不大；但李指本港道路空間及泊位有限，配額及駕駛範圍不宜與港車北上對等，「入到中環、旺角、尖沙嘴都無意思，根本無位泊車，只會對香港印象更差，以後都唔嚟」。他建議若開放入市區，應限制只可預約在指定停車場停泊，景點可劃出專用車位，以限制粵車在港「點對點」行駛。

李耀培說，本地人已不夠位泊車，不能容讓粵車泊街邊咪表或進入未授權社區，違者須被抄牌甚至取消資格，「有位亦不可泊，政府要嚴厲執法」。現時政府每日最多處理500宗港車北上申請，李提議南下設同樣限制，控制粵車在港增長速度。

張欣宇：應設門檻確保申請者消費力

香港新方向立法會議員張欣宇則認為，有多少港車離港，照理本港便有能力容納多少粵車，故配額可互相參考。他認同首階段先試泊車轉乘，但長遠若不能自駕遊「不如唔好做」，因無經濟效益，旅客若不能駕車直達酒店及商場仍是不便，並提到前車可鑑，指大橋澳門口岸停車場現准港車泊車轉乘，但使用率長期偏低。翻查資料，該車場設3000個泊位，日均僅約500車使用。

張欣宇認為粵車南下目的是振興市道，故應設門檻確保申請者消費力，建議政府透過旅發局設獎賞制，累積一定消費額方可獲配額，或與銀行合作檢視申請者有否高級信用卡，既篩選高消費客亦可控制粵車量。

陳恒鑌：難容數千粵車 倡100架試行

民建聯議員陳恒鑌稱，據他了解兩人工島停車場可提供約3000個位，首階段可按泊位數設限，「預約到就可來」。他同意長遠可自駕遊才能吸客，但料本港難容納數千粵車，建議初期僅以100架試行，「經濟效益重要，但也要務實，粵車與港車爭位會引起民怨」；若能限制駕駛或停泊範圍，他認為配額可提高，但亦相信實際上難執行，「萬一轉錯路口入了其他區，或者司機說自己迷路了，如何執法？很難控制車輛行蹤」。

實政圓桌議員田北辰相信，粵車南下者多是一家大小，通常較豪爽，有信心能帶動高消費，但認為首階段僅限泊車轉乘欠吸引力，倡首階段開放粵車入欣澳，車站旁建大型停車場，方便旅客到迪士尼或轉乘港鐵到市區消費。

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相關字詞﹕泊車位 高端消費 自駕遊 粵車南下

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